El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció en conferencia de prensa que acelerará el envío de soldados a Rumania, luego de la operación de Rusia en Ucrania.

Macron se dijo traicionado por Vladimir Putin por la operación militar en Ucrania.

"Hemos decidido ir más allá para proteger a nuestros ciudadanos. Reforzando nuestro personal en Estonia, acelerando el despliegue de soldados en Rumania, movilizándonos frente a la desinformación: estaremos al lado de nuestros aliados infaliblemente", expresó.

"La guerra está aquí, en nuestro suelo. En los tiempos trágicos que vivimos, Europa no tiene más remedio que convertirse en una potencia", dijo Macron.

La guerre est là, sur notre sol. Dans les temps tragiques que nous vivons, l'Europe n'a d'autre choix que de devenir une puissance. pic.twitter.com/EQllCneROo — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 25, 2022

Luego de que habló con el mandatario de Ucrania, Volodímir Zelenski, Macron pidió a Putin que cesara de inmediato las operaciones en Ucrania.

Por la mañana, la Unión Europea acordó imponer nuevas sanciones en el sector económico, energético y de transporte para Rusia.

“El Consejo Europeo ha acordado hoy nuevas medidas restrictivas que impondrán consecuencias masivas y severas a Rusia por su actuación”, dice una declaración de los 27 líderes nacionales de la UE reunidos en Bruselas.

Presidente de Ucrania promete quedarse en Kiev tras operación de Rusa

Volodymyr Zelenskiy, presidente de Ucrania dijo que se quedará en Kiev mientras sus tropas luchaban contra Rusia, que avanza hacia la capital.

De acuerdo con la agencia internacional Reuters, al menos 100 mil personas huyeron mientras las explosiones y los disparos sacudieron las principales ciudades de Ucrania.

"El enemigo me ha marcado como el objetivo número uno", advirtió Zelenskiy en un mensaje difundido en video.

"Mi familia es el objetivo número dos. Quieren destruir políticamente a Ucrania destruyendo al jefe de Estado".