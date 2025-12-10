Acusan a policías estatales por desaparición de Jeshua Cisneros; cámaras “no sirven”

“Te voy a encontrar. No serás una estadística más”. Con esta promesa y entre lágrimas, Karla Lechuga resumió el dolor de una madre que lleva 27 días sin saber el paradero de su hijo, Jeshua Cisneros Lechuga, de 18 años, desaparecido el pasado 13 de noviembre en la zona industrial de Cuautitlán Izcalli.

En entrevista para Hechos AM , los padres de Jeshua no solo denunciaron la lentitud de la investigación, sino que señalaron directamente una serie de omisiones, cámaras “inservibles” y testimonios que apuntan a la posible participación de policías estatales.

“La investigación está estancada": Cámaras no sirven para Jeshua Cisneros

Jeshua fue visto por última vez en la colonia Jardines de la Hacienda. Sin embargo, la investigación está paralizada por un “punto ciego” conveniente. Karla Lechuga denunció que tres cámaras clave (de las empresas Alpura, Gatorade y una del C4 municipal) no funcionan o no tienen grabaciones.

#Entrevista | "A nuestros jóvenes los desaparecen": La desesperación de una madre en Cuautitlán Izcalli.



“Ahí se queda estancada la investigación. ¿Por qué? Porque obviamente las cámaras no sirven... Aparentemente, ahí el niño se desvaneció", explicó la madre.

El padre, Luis Cisneros, agregó que el alcalde argumentó que la cámara del C4 está “en litigio” desde 2019, dejando una zona peligrosa sin vigilancia.

Caso Jeshua Cisneros: Testimonios señalan a policías estatales

La familia denuncia que hay una línea de investigación que se está omitiendo deliberadamente: la policial.

“Tenemos muchos testimonios que señalan a policías estatales, patrullas estatales”, afirmó Luis Cisneros. Aunque reconoce que la gente tiene miedo de declarar formalmente, asegura que “son muchas las personas” que han señalado a los uniformados.

Esta sospecha se agrava con el hostigamiento que han sufrido. Karla relató que, durante una manifestación, policías estatales amenazaron a amigos de Jeshua, menores de edad, haciéndoles señas de “cortarles el cuello” y tomándoles fotos.

Gasean al padre de Jeshua Cisneros

La tensión escaló el pasado viernes 5 de diciembre en el Parque de las Esculturas. Luis Cisneros intentó ingresar al informe de gobierno del alcalde para exigir respuestas, pero fue recibido con violencia .

“En lugar de detenerme... me roció gas directo a la cara”, denunció Luis, identificando al agresor como un policía estatal.

La negligencia comenzó desde el día uno. Jeshua desapareció en un fin de semana largo, y según su padre, esto fue excusa suficiente para que las autoridades no actuaran. “No había quien atendiera. Fueron cuatro días buscando por nuestra cuenta”, lamentó Luis.

Hoy, la exigencia de la familia es clara: que el alcalde y la Fiscalía dejen de encubrir y entreguen a los responsables. “No tiene por qué echar a perder su gobernatura... no tiene por qué encubrir a gente que no debe”, sentenció el padre.

Mientras tanto, Karla mantiene su promesa: “Te voy a buscar, papi, en donde sea que estés te voy a encontrar”.