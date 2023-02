¡Sé que ella va a aparecer! Madre busca a Jocelyn en Jalisco

Jocelyn Margot Castro Ocampo es una joven de apenas 22 años de edad y está desaparecida desde el pasado 27 de enero de este año, aún no se sabe nada de ella.

La última vez que su mamá tuvo contacto con Jocelyn fue a través de una llamada que recibió de un número que no era el de su hija.

“De pronto a ella le quitan el teléfono y me contesta un señor, le contestó bueno y el me dice “bueno” y dice “habla a quien le debe dinero su hija”, quise grabar la llamada y hago el intento por grabar la llamada y ella me cuelga y desde ese momento ya no supe nada de ella”, menciono madre de Jocelyn.

Jocelyn no vivía con su mamá y sus hermanas, pero se movía por la colonia Centinela, en el municipio de Zapopan, Jalisco.

Pasan los días y la familia sufre por no saber cómo y dónde está, y qué sucedió luego de esa llamada interrumpida.

“Ese día yo ya no tuve comunicación con ella hablé por teléfono al número que me había marcado, ya no me contestó, le mandé mensajes, audios de su niño y ya no contestó. Estoy fuerte porque yo confío mucho en Dios, sé que ella va a aparecer”, agregó la madre.

Como señas particulares, Jocelyn mide 1.72, de complexión delgada, tez morena clara, cabello largo y negro y tiene un arete en la nariz.

Por la desaparición de la joven, la familia presentó ya una denuncia en la Fiscalía de Jalisco y es ésta misma autoridad quien emitió una ficha de búsqueda que se difunde en redes sociales para dar con su localización.