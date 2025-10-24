Familiares, amistades y la comunidad sonidera se unieron en un emotivo homenaje para dar el último adiós a Francisco Pineda, conocido popularmente como “Medio Metro”. La celebración se caracterizó por un ambiente festivo marcado por la cumbia, la música sonidera y el baile, buscando mitigar, aunque fuese por unos momentos, el profundo dolor y la indignación generados por el homicidio del joven.

Francisco Pineda regresó a su vecindario de origen, el Barrio del Alto. Si bien no fue la manera en que sus padres esperaban verlo de vuelta, la comunidad y sus seres queridos lo acompañaron con una muestra de afecto y apoyo incondicional.

“Medio Metro”, fue despedido con un emotivo homenaje lleno de baile en Puebla

El padre del joven, conmovido por la asistencia y la solidaridad, se dirigió a los presentes para expresar su gratitud. Agradeció a toda la población del estado de Puebla que demostró admiración por su hijo, tanto en su faceta personal como en su personaje de “Medio Metro”, destacando que la devoción de sus seguidores se mantuvo firme hasta en esos difíciles momentos.

Posteriormente, la familia organizó una ceremonia religiosa de cuerpo presente en la Parroquia de la Santa Cruz. Al servicio acudieron amigos que viajaron desde otras entidades del país para participar en el último adiós. Todos ellos rememoraron a Francisco Pineda como un joven que siempre se distinguió por su alegría y su trato educado.

Una de las personas cercanas a la familia compartió su sentir, describiendo a Francisco como un “buen muchacho” y una “linda persona”, al mismo tiempo que expresó su total incomprensión ante la violencia que le arrebató la vida.

Familia y amigos exigen justicia y esclarecimiento tras el asesinato del popular bailarín

En medio del homenaje, las amistades de Francisco Pineda aprovecharon la oportunidad para hacer un llamado enérgico a las autoridades, exigiendo el esclarecimiento del crimen y la captura de los responsables del asesinato.

La comunidad expresó la necesidad de que las investigaciones avancen, señalando que el esclarecimiento del caso depende directamente de la capacidad de la autoridad competente para realizar su trabajo. Manifestó la esperanza de que los responsables sean identificados y llevados ante la justicia. En un tono de indignación generalizada, lamentó que este tipo de actos violentos ocurran.

La comunidad sonidera se une para recordar a “Medio Metro” y clamar por respeto a la vida

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Puebla informó que las diligencias relacionadas con el asesinato de Francisco Pineda se mantienen activas. Las autoridades continúan con la investigación de este caso que ha sacudido a la comunidad sonidera y al Barrio del Alto, quienes exigen respuestas y justicia. La muestra de unidad y el clamor por el respeto a la vida marcaron la despedida del popular bailarín.