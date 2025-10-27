Un acto de solidaridad terminó en una violenta agresión en el municipio de Mexicali, Baja California, donde un hombre de la tercera edad fue brutalmente golpeado por su propio vecino, luego de ofrecerle un servicio de luz mediante una extensión eléctrica.

El hecho, ocurrido el pasado 15 de octubre, ha generado indignación entre vecinos y familiares, quienes exigen justicia ante la gravedad de las lesiones sufridas por la víctima.

Agresión en Mexicali dejó a hombre de la tercera edad hospitalizado

De acuerdo con el testimonio de Brianda López De la O, nieta del afectado, su abuelo intentó apoyar al presunto agresor al permitirle conectarse a su suministro de energía; sin embargo, el hombre reaccionó con una violencia desmedida.

“El vecino salió muy agresivo, gritándole cosas sin sentido. Lo empezó a golpear, lo tiró al piso, lo pateó y después tomó un block para golpearlo en la cara, el tórax y las piernas”, relató Brianda.

Durante la agresión, el hombre de la tercera edad sufrió una fractura en el brazo derecho y múltiples heridas en la frente, por lo que fue trasladado de urgencia a un hospital, donde permanece bajo observación médica. Su estado de salud se reporta estable, aunque con secuelas físicas y emocionales derivadas del violento episodio.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CAPTAN AGRESIÓN A MUJER EN MORELOS; SUJETOS GOLPEAN TAMBIÉN A QUIEN INTENTÓ DEFENDERLA

#BajaCalifornia | Un hombre de la tercera edad fue golpeado por su vecino luego de ofrecerle un servicio de luz con una extensión.



Sufrió heridas y una fractura; el agresor fue detenido pero temen que quede en libertad.



Información de @MartinMendezTV | #PrimeraLínea pic.twitter.com/JXMdGLVh5Y — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 27, 2025

La familia exige justicia y teme que el agresor quede en libertad

La familia indicó que el presunto agresor fue detenido, pero expresaron su preocupación de que pueda quedar en libertad mientras continúa el proceso legal.

“Nos preocupa que esta persona salga libre y regrese a hacerle daño, no solo a mis abuelos, sino a cualquier otro vecino”, añadió la nieta.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Baja California confirmó que se mantiene una investigación en curso para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades legales correspondientes.

Mientras tanto, la comunidad de Mexicali pide mayor protección para los adultos mayores y sanciones ejemplares para quienes cometan actos de violencia contra ellos.