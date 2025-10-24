Continúa el escándalo por el enriquecimiento, hasta ahora sin explicación clara, del secretario de Gobierno de Tabasco, José Ramiro López Obrador.

Sus declaraciones patrimoniales no cuadran, pero el funcionario sigue evadiendo las críticas y los cuestionamientos en su contra. El funcionario respondió: “Es un asunto que yo planteé en mi declaración patrimonial, punto”.

Secretario de Gobierno de Tabasco, ¿mintió sobre sus bienes?

Documentos recientes obtenidos vía transparencia por el periodista de investigación Audelino Macario revelan que el funcionario ha mentido los últimos años sobre sus bienes patrimoniales.

En 2022, al terminar funciones como subsecretario en el gobierno de Adán Augusto López, Pepín López Obrador declaró que solo tenía dos terrenos, aunque en realidad contaba con ocho.

Esto se comprueba al revisar su declaración de 2024, donde reporta que tiene 13 ranchos y que al año 2022 no tenía dos, sino ocho propiedades, mismas que siguieron aumentando.

Cuestionan propiedades de José Ramiro López Obrador

Rafael Acosta, dirigente del PRD en Tabasco, declaró: “De la noche a la mañana, y en el sexenio donde gobernó su hermano Andrés Manuel López Obrador, mágicamente ese señor obtuvo 13 ranchos”.

Por su parte, Manuel Andrade, exgobernador de Tabasco, señaló:

“Declarar una propiedad no te exime de rendir cuentas si no puedes explicar cómo la pagaste, mucho menos si la pagaste en efectivo, como consta en los registros notariales. Deberían ordenar una investigación patrimonial y fiscal profunda, porque el origen de los recursos es tan importante como la posesión de los bienes”

Pero al actual secretario de Gobierno tabasqueño lo amparan su nombre y apellido, y en Morena no ven en su patrimonio ninguna ilegalidad.