¿Mutantes y orgullosos? Cae “Los X-Men”, poderosa banda de narcomenudistas en Perú

En un hecho insólito, las autoridades de Perú anunciaron la detención de una banda de narcomenudistas llamada “Los X-Men”, cuya lideresa usaba una silla de ruedas.

La Policía Nacional del Perú desarticuló a "Los X-Men de Caylloma", dedicada a la venta de cocaína en el Centro de Lima.

El operativo principal ocurrió en un inmueble ubicado en la localidad de Caylloma, donde detuvieron a Diana Rodríguez Tello, alias “La señora X”, quien dirigía la banda desde una silla de ruedas, en forma similar a Charles Xavier, de la caricatura e historieta de Marvel.

🫵 "Mutantes" al calabozo | La @PoliciaPeru, con apoyo de la @MuniLima, detuvo en flagrancia a Los X-Men de Caylloma y su cabecilla alias Señora X, dedicados a la microcomercialización de clorhidrato de cocaína y PBC en el Centro Histórico de Lima.#DeLaDefensivaALaOfensiva pic.twitter.com/LQ3ceMX1bm — Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) November 25, 2025

¿Cómo fue desarticulada la banda de narcomenudeo los X-Men de Caylloma?

El coronel Pedro Rojas, jefe del Escuadrón Verde, explicó que el operativo se logró gracias a la videovigilancia municipal y la colaboración activa de los vecinos, quienes aportaron información vital para identificar el punto de venta ilícito.

“Con el apoyo de las cámaras de videovigilancia de la Municipalidad Metropolitana de Lima, hemos ubicado un punto de venta de droga”, indicó Rojas.

“La señora X": la líder narco que dirigía a los X-Men desde una silla de ruedas

“La Señora X”, Diana Rodríguez Tello, de 44 años, negó cualquier implicación con las actividades ilegales y con los otros arrestados, quienes fueron identificados como colaboradores dentro de la estructura criminal.

Detenidos puestos a disposición de la justicia

Además de “La señora X”, cuatro personas más están detenidas por la División de Investigación Criminal (Depincri) de Lima.

El coronel Rojas confirmó que continuará la investigación para desmantelar completamente esta organización.