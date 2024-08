Madre lucha por su pequeña hija de 2 años con discapacidad; tiene que trasladarse a Tabasco

Cansada, a veces a pie, otras en transporte, Lorena va y viene de esta clínica en Pichucalco, Chiapas, donde su hija de dos años y seis meses de edad, recibe atención por complicaciones debido a una cardiopatía congénita que le causó discapacidad desde que nació.



“Pues mi niña se convulsiona, la traigo para acá, de aquí me la refieren a reforma y desde entonces pues mi niña está con los tratamientos, pidiendo los estudios”, refiere Lorena.

Su pequeñita tenía un mes de nacida cuando su esposo enfermó de Covid-19 y lamentablemente murió en 2021. Lorena tuvo que regresar a vivir a casa de sus papás y desde entonces trabaja como empleada doméstica.

#Chiapas | ⚠️ ¡Ayuda!



Lorena hace todo por su hija con #discapacidad, consecuencia de una cardiopatía congénita y que le provoca convulsiones.



Fanny necesita una #tomografía y tú puedes ayudarla.



💰 Banco Azteca

4027 6658 0901 7958@Joseraul_reyes nos cuenta en #HechosAM pic.twitter.com/kbc1ZnZY95 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 6, 2024

Con un sueldo de 100 pesos diarios, el mundo se le vino encima cuando le dijeron que tenía que pagar los estudios para su hija, pues en el hospital no contaban con los aparatos.

“En el hospital lo mismo me dicen que si cuando ya tengo el estudio, que si cuando lo voy a conseguir, pues la mera verdad no lo puedo conseguir porque es muy caro”, señaló.

Lorena tiene también otra hija de más de seis años; angustiada y sin dinero, decidió pedir ayuda para la tomografía que le piden, pero sin mayor resultado: “Yo no cuento con ningún apoyo de gobierno, le estoy hablando la verdad, a mi pues no me toman en cuenta, yo tengo que sobrevivir por mí misma”.

Hija de Lorena será trasladada a Villahermosa para estudios

Tras semanas internada, el fin de semana la pequeña Fanny Lu volvió a casa y el pasado lunes 5 de agosto, Lorena recibió una buena noticia de los médicos, que en dos o tres días su hija será trasladada al Hospital del Niño de Villahermosa, Tabasco, donde las autoridades dicen que le harán los estudios que necesita sin costo alguno.

“Pero lo económico pues no se resuelve, porque yo al encontrarme allá pues no se de dónde voy a sacar presupuesto y no se cuántos días estar allá, esa es mi preocupación. Pues el que guste pues, donando, una transferencia o algo, con poquito, no les pido mucho”, pidió Lorena.

Resuelto el problema médico, ahora queda el económico y los días de angustia para Lorena continuarán porque ahora tendrá que viajar a Villahermosa, unos 100 kilómetros desde su casa para continuar con la atención especializada de su pequeñita.