Magistrado y consejera urgen definir criterios sobre propaganda en medios

Un magistrado y una consejera electorales reconocieron que las prohibiciones establecidas en la reforma electoral de 2007-2008, respecto a la propaganda, ya fueron rebasadas, por lo que pidieron a la Cámara de Diputados establecer criterios claros de que sí y que no está prohibido en medios de comunicación, para evitar sanciones por la falta de una actualización de la ley electoral.

Durante el foro de la Reforma Electoral, organizado por la Cámara de Diputados, José Luis Vargas Valdez, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral y Dania Paola Ravel Cuevas, reprocharon a los legisladores no haber expedido la ley reglamentaria del artículo 134 constitucional y evitar que tanto el INE como el Tribunal Electoral aplicaran su propio criterio.

“La finalidad es que ahí estuviera, que en una taxativa estuvieran específicamente que es lo que quiere el sistema político mexicano que se prohíba y que se permita y en esa mediada hubiera liberalizado, nos hubiera generado una mucho mayor orientación tanto a la autoridad administrativa como jurisdiccional, de tal suerte de que no recaiga en nosotros lo que hoy se está convirtiendo en una crítica férrea y fuerte a partir de que no tenemos mayor elemento más que el caso concreto y nuestros precedentes de cómo hemos venido actuando”, sostuvo el magistrado.



Ausencia de criterios sobre propaganda afecta a medios con sanciones



Y es que planteó que incluso la falta de especificaciones ha llevado a judicializar y sancionar a medios de comunicación, como las televisoras, por la cobertura de las conferencias mañaneras del presidente López Obrador, lo que dijo es un grave riesgo que un particular.

“Sin embargo, cuando uno analiza el caso concreto lo que uno se da cuenta es que, la televisora no se pueden convertir en ese sensor de que si se puede decir y que no se puede decir, porque se convertiría igualmente de peligroso, que si hoy los dueños de la infraestructura de redes sociales hicieran lo propio y, por lo tanto, le estaríamos delegando una cuestión tan sensible para los derechos de ciudadanos como es el del ejercicio de la libertad de expresión y de información a entes privados que me parece que no lo tienen “ puntualizó.

Por su parte, la consejera del INE, Dania Paola Ravel Cuevas, al igual que Vargas Valdez, pidieron también a los diputados flexibilizar la norma de propaganda gubernamental en medios de comunicación, en caso de Revocación de Mandato.

“A mí me parece ilógico que una persona sobre al cual se está evaluación y se está determinando si va a seguir en el mandato o no, no pueda mencionarle a la ciudadanía cuáles son sus logros, si ha cumplido sus promesas de campaña, que ha hecho y, también, a su vez que las personas detractoras no puedan decir que hay deficiencias, me parece que ello no abona al debate y eso debería de revisarse”, consideró la consejera Ravel Cuevas.