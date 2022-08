Consesionarios piden eliminar tiempos de partidos políticos en radio y TV

Concesionarios de la industria de la radio y la televisión (TV) pidieron a la Cámara de Diputados eliminar los tiempos de Estado que se otorgan a partidos políticos y candidatos en las etapas del proceso electoral y que son administrados por el INE.

Durante el foro de parlamento abierto de la Reforma Electoral, donde se analizó la distribución y asignación de tiempos oficiales en los procesos de campañas, Félix Vidal Mena Tamayo, director Legal Regulatorio de Tv Azteca, acusan que los spots que se transmiten carecen de calidad, cayeron en el exceso y han provocado un hartazgo en los ciudadanos y hoy tiene en desventaja a radio y la TV frente a los medios digitales que sí obtienen ganancia y muchos son extranjeros.

“Son millones de spots que otorgamos gratuitamente cada proceso electoral sin contar los tiempos que son fuera de proceso electoral. Ahora el modelo de comunicación política es de cantidad, ya no importa la calidad, van millones de spots, se incluyen, se transmiten y, la verdad es que la gente ya no pone atención a estos. De hecho, hemos recibido quejas en la defensoría de las audiencias donde se quejan de la excesiva repetición de spots repetitivos, a veces molestos creo que no abonan a un modelo de comunicación política eficiente”, sostuvo.

Partidos políticos deberían pagar por espacios en radio y TV

Félix Vidal Mena, señalo que el modelo de comunicación política implementado en la Reforma Electoral de 2006-2007 y ampliado en la ley en el 2017 quedó rebasado, y es momento de liberar a la radiodifusión de la obligación de otorgar espacios gratuitos a la promoción política.

“El tener solo spots, spots, spots yo creo que no es una forma de comunicar, no es que no sirvan, sí sirve. Nosotros estamos a favor, pero que los compren, no es que sean gratuito y que se compren para sean colocados donde cada personaje, cada ente quiera ubicarlos de acuerdo con la audiencia que quiera llegar, de acuerdo con el número gente que quiere, etcétera, entonces, yo creo que los spots no son malos, pero hay que hacerlos bien y hay que planearlos de una forma distinta y no hacer tantos spots”, planteó ante diputados.