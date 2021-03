Magistrados ya habían “corregido la plana” a juez Gómez: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que 10 días antes de que el juez Juan Pablo Gómez Fierro frenara la ley eléctrica, magistrados le “corrigieron la plana” en otro asunto similar, porque no podía extender su fallo para otorgar la suspensión a quien no lo solicitaba.

En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, dos días después de solicitarle al ministro presidente de la Corte Suprema de Justicia, Arturo Zaldívar, que se investigue la actuación del juez Gómez Fierro, quien concedió amparos para frenar la entrada en vigor de su reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, el presidente López Obrador reveló que el consejero jurídico de la presidencia le informó sobre la corrección de la plana.

“Me estaba informando el consejero jurídico que 10 días antes de que el juez concediera la suspensión a una empresa o un particular, sobre la reforma eléctrica, 10 días antes, le habían corregido la plana a ese juez los magistrados en otro asunto parecido. Observándole de que no podía conceder suspensión a quién no lo solicitaba, que solamente aplicaba para el que solicitaba la suspensión. Entonces es interesante, porque lo que hizo este juez fue generalizar su fallo, hacerlo extensivo”, dijo AMLO.

El presidente López Obrador adelantó que esa resolución será enviada como complemento de pruebas al Consejo de la Judicatura para que determine si el juez Gómez Fierro incurrió en algún fallo.

“Los jueces de amparo no pueden ordenar directamente en sus sentencias la protección de los derechos de personas que no hayan acudido al juicio de amparo”, leyó el presidente López Obrador al indicar que le modificaron la sentencia al juez Gómez Fierro.

“Solo lo expongo, porque se rasgan las vestiduras, hablando de que es una intromisión al Poder Judicial y que no debemos intervenir”, finalizó el mandatario sobre este tema.