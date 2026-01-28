“Sus pulmones no estaban listos": Mamá de los bebés con tanques de oxígeno revela su enfermedad y estado de salud

Tras la viralización del video de una joven pareja caminado por las calles de la CDMX cargando a dos bebés con tanque de oxígeno , la madre de los pequeños decidió romper el silencio y hablar sobre su enfermedad y estado de salud.

¿Qué enfermedad tienen los bebés con tanque de oxígeno?

A través de un video en su cuenta de TikTok, Valeria, la mamá de los dos bebés con tanques de oxígeno, reveló que sus hijos tienen una enfermedad llamada "Displasia broncopulmonar", un padecimiento que suele desarrollarse en bebés prematuros.

Según el hospital, esta enfermedad se caracteriza por una rigidez en los pulmones por el uso prolongado o excesivo de oxígeno, y afecta a bebés con pulmones inmaduros.

Por esta razón, los mellizos han necesitado ayuda para respirar desde el minuto uno; sin embargo, su condición ha ido mejorado con el paso del tiempo.

"Al ser bebés prematuros, pues sus pulmones no estaban listos para la vida extrauterina y no maduraron correctamente (...) Desde el minuto uno necesitaron ayuda para poder respirar", explicó la mamá de los mellizos .

¿Cuál es el estado de salud actual de los bebés?

Después de pasar un tiempo en el hospital, los mellizos fueron enviados a su casa debido que la clínica podría ser un grave foco de infección para ellos, además ya estaban mejorando.

Actualmente, los bebés de más de 2 meses de edad, se encuentran estables en casa y en buen estado de salud, según Valeria, la madre de los mellizos.

"Como los bebés ya estaban estables, decidieron mandarlos a casa para que estuvieran seguros", contó en un video de TiktTok.

¿Por cuánto tiempo más tendrán que usar tanque de oxígeno?

La mamá de los bebés contó que primero comenzaron utilizando CPAP, una mascara triangular que abarcaba la boca y la nariz, después pasaron al casco de oxígeno hasta llegar al oxígeno indirecto, que es el que utilizan actualmente.

Hasta el momento se desconoce cuánto será el tiempo en el que los mellizos deban utilizar los tanques de oxígeno para poder respirar bien.

"Sí o sí se van a enterar": Madre de los bebés asegura que le contará esta historia cuando sean grandes

En el video, Valeria agradeció a todas las personas que se han ofrecido a ayudarlos, así como todo el ruido que se hizo en redes sociales para poder encontrarlos.

Aseguró que esta es una historia que quiere contarle a sus hijos cuando sean más grandes.

"Todo está siendo tan grande, tan inesperado que no sé cómo les voy a contar todo esto cuando sean grandes (...) Porque sí o sí se van a enterar", dijo con una sonrisa.