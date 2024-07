¿De qué trató la mañanera este lunes 22 de julio de 2024? Resumen minuto a minuto

Este es el resumen minuto a minuto de la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para este lunes 22 de julio de 2024, la cual se llevó a cabo desde Palacio Nacional en la Ciudad de México (CDMX), presentada por Fuerza Informativa Azteca (FIA).

Precio en combustibles

David Romero, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), presentó el precio promedio de los combustibles a nivel nacional.

Entregan diplomas a egresados

En la mañanera se repartieron diplomas de egresados del Poli de la carrera de ingeniería ferroviaria.

#EnLaMañanera | Usan la conferencia mañanera para repartir diplomas de egresados del @IPN_MX de la carrera de Ingeniería Ferroviaria https://t.co/VEbfSy8zIM pic.twitter.com/ifb3nTsFvz — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 22, 2024

Retiro de Joe Biden de la contienda por la presidencia

El presidente López Obrador fue cuestionado esta mañana sobre el retiro de Joe Biden de la contienda por la presidencia de Estados Unidos.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ fue cuestionado esta mañana sobre el retiro de @JoeBiden de la contienda por la presidencia de Estados Unidos https://t.co/VEbfSy8zIM pic.twitter.com/n3t9Xs2EzD — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 22, 2024

“Pues es una decisión soberana que corresponde a las autoridades, dirigentes de EU, nosotros tenemos muy buena relación con el presidente Biden, lo consideramos un buen gobernante, ha tenido buenos resultados, la economía en EU está bien, supieron enfrentar con eficacia, con eficiencia, con una buena estrategia la dificultad que significó en lo económico la pandemia, la crisis que se originó en lo económico por la guerra de Rusia y Ucrania”, dijo.

Extorsión a maestros

Después de que se reveló que se han abierto al menos 299 carpetas por extorsión a maestros en los últimos 5 años, el presidente López Obrador, dijo desconocer de este delito contra docentes, aunque reconoció que delincuentes se han ensañado con empresarios.

#EnLaMañanera | Después de que se reveló que se han abierto al menos 299 carpetas por extorsión a maestros en los últimos 5 años, el presidente @lopezobrador_ , dijo desconocer de este delito contra docentes aunque reconoció que delincuentes se han ensañado con empresarios.… pic.twitter.com/hG88c1KcTa — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 22, 2024

“No, sobre el magisterio en particular no, pero sí a comerciantes, sí, a pequeños empresarios, medianos empresarios, a transportistas y estamos trabajando para enfrentar este delito de extorsión. Tenemos como asignatura pendiente lo de la extorsión y vamos a seguir trabajando para que la gente no se vea obligada a pagar cuotas”.

Cierre de frontera con EU

El presidente López Obrador mantiene su rechazo al cierre de la frontera, como lo propone Donald Trump: “Eso es muy atractivo ahora que hay elecciones.¿Saben cuánto soportaría? Un mes, la relación México y Estados Unidos es cada vez más estrecha. Es la frontera del mundo que tiene más movimiento”, dijo.