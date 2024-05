¿De qué trató la mañanera de este miércoles 29 de mayo? Resumen minuto a minuto

Este es el minuto a minuto de la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para este miércoles 29 de mayo de 2024, la cual se llevó a cabo desde Palacio Nacional en la Ciudad de México (CDMX).

¿De qué trató la mañanera de este miércoles 29 de mayo de 2024?

AMLO habla sobre manifestación de la CNTE

El presidente López Obrador dijo que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación tiene todo el derecho a manifestarse: “Pues todo mundo se manifiesta y tiene libertades para hacerlo, lo único que les pedimos es que no haya violencia, pero todos tienen derecho a manifestarse, vivimos en un país libre”.

Demanda contra Israel por posible genocidio en Gaza

“Lo que nos debe de importar más a todos, el que se detenga la guerra”, dijo el presidente López Obrador después de que México se sumara a la demanda contra Israel por supuesto genocidio en Gaza.

Reforma de Ley de Pensiones

Después de que PRI, PAN y PRD presentaron acción de institucionalidad en contra de la reforma a la Ley de Pensiones del Bienestar, el presidente López Obrador, no descartó que sea invalidada y rechazo que existan resistencias para llevarse ahorros de trabajadores a un fondo público.

“Es que son capaces de todo, no están para defender a las minorías. No, no hay resistencia, es que es un asunto legal. No ha habido resistencia de las Afores, pero claro, estos son representantes por telepatía, no entienden”, mencionó López Obrador.