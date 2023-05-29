¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del lunes 29 de mayo

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te ofrece el resumen de la mañanera de AMLO minuto a minuto en vivo de este lunes 29 de mayo de 2023, la cual se llevó a cabo desde Palacio Nacional.

Sigue el minuto a minuto de la mañanera de AMLO:

Ricardo Sheffield, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer el precio de la gasolina. Posteriormente, se dieron avances del tramo 2 del Tren Maya.

AMLO fue cuestionado sobre la estrategia de Nayib Bukele, presidente de El Salvador

Durante la mañanera de AMLO, este fue cuestionado sobre qué posibilidad había de realizar una estrategia parecida a la de Nayib Bukele, presidente de El Salvador: "No se pueden extrapolar experiencias". También aseveró: "Abrazos, no balazos, los que piensan de otra manera, hasta se burlan (...)".

AMLO critica marcha a favor de la SCJN

El presidente López Obrador criticó que asistentes de protesta en defensa del Poder Judicial llegara a la Suprema Corte y se enfrentarán con quienes mantenían un plantón en contra de la presidenta Norma Piña.

“Pues yo creo que se actuó de parte de los que marcharon, con prepotencia. Porque pueden no estar de acuerdo con los que están manifestándose en frente de la corte, pero no debieron ir a provocar y quitarles las mantas”, dijo.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ criticó que asistentes de protesta en defensa del Poder Judicial llegara a la #SCJN y se enfrentarán con quienes mantenían un plantón en contra de la presidenta Norma Piña. pic.twitter.com/NXdR6zN8h9 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 29, 2023

AMLO habla sobre su declaración anual patrimonial

Tras publicarse la declaración anual patrimonial de AMLO, llamó la atención la cantidad de 19 mil pesos registrada como Pensión del Bienestar para Adulto Mayor, ante esto el presidente aclaró que la recibe porque ya le corresponde", pues es un apoyo universal.

AMLO acatará medidas ordenadas por el Tribunal Electoral

El presidente López Obrador adelantó que acatará órdenes del INE bajará fragmentos de mañanera donde invita a votar por Morena en elección para renovar poder legislativo.

“Sí, no sé exactamente qué fue lo que dije y que están prohibiendo, no nos ha llegado la notificación todavía o no estoy enterado, pero vamos a ver qué cosa es lo que quieren, que se quite y lo quitamos, no hay ningún problema".

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ adelantó que acatará orden del Tribunal Eletoral quien bajará fragmentos de mañanera donde habla del Plan C electoral, al considerar que podría influir las elecciones en #Edomex y #Coahuila pic.twitter.com/bttMWPfUu5 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 29, 2023

AMLO se lanza contra el INAI

El presidente AMLO nuevamente se lanzó en contra del Instituto Nacional de Transparencia (INAI), pues aclaró que solamente simulaban combatir la corrupción y que no se permitía ocultar información. Según el presidente, muchas cosas que se saben del caso de Odebrecht es por la declaración de Emilio Lozoya.

AMLO reafirma inauguración del Tren Maya

AMLO negó que se cancelen las obras del Tren Maya, pues fue cuestionado sobre la suspensión de la tala y desmonte en cuatro tramos del megraproyecto.

AMLO afirma que este lunes la FGR liberará videos sobre lo ocurrido en Ciudad Juárez

#EnLaMañanera | Este lunes la #FGR liberará los videos del incendio en la estancia migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, luego de que habían sido reservados pic.twitter.com/u9dgKg5yLe — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 29, 2023

Durante la mañanera de AMLO, este dio a conocer que este lunes la Fiscalía General de la República (FGR) dará a conocer los videos del incendio en la estancia migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, luego de que se habían reservado.