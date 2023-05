“Ya me corresponde": AMLO afirma que recibe Pensión del Bienestar para Adultos Mayores

Durante la conferencia matutina del presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), este habló acerca de su declaración anual patrimonial, específicamente aclaró si recibe Pensión del Bienestar para Adultos Mayores.

Fue el viernes 26 de mayo cuando se compartió la declaración anual patrimonial de AMLO, pues el próximo 31 de mayo es el último día para que los servidores de la Administración Pública presenten sus declaraciones.

“Aprovecho para aclarar que se dio a conocer lo de mi manifestación de bienes y de inmediato salió que di a conocer que ya recibo la tarjeta de adulto mayor, y es cierto, ya la recibo”, dijo.

“Ya me corresponde”, dijo el presidente. Asimismo, destacó que Pensión del Bienestar para Adultos Mayores, creada en su gobierno, es un apoyo universal y se tiene que aprovechar por aquellos que puedan acceder a esta.

¿Cuánto recibe AMLO de Pensión del Bienestar para Adultos Mayores?

De acuerdo con la declaración anual patrimonial, AMLO destacó que desde el año pasado recibe 19 mil 310 pesos del apoyo de Pensión del Bienestar para Adultos Mayores. En total, el mandatario reportó un ingreso neto anual de un millón 697 mil 81 pesos, es decir, 68 mil pesos más que la de su declaración anual del año pasado.

Cabe recordar que la Pensión del Bienestar para Adultos Mayores es válida a partir de los 65 años; sin embargo, AMLO comenzó a cobrar este apoyo apenas el año pasado, con 69 años actualmente.

AMLO aclara regalías de su último libro, señaladas en su declaración anual patrimonial

Además de recibir la Pensión del Bienestar para Adultos Mayores, el presidente AMLO aclaró las regalías que recibe de su último libro, el cual señaló como un éxito. El mandatario federal afirmó que se obtuvieron 3 millones de pesos de regalías; sin embargo, precisó que su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, es quien administra ese dinero.

“Me rayé con este último libro, se vendió, no sé, como 300, 400 mil ejemplares. Le voy a pedir el último corte a la editorial porque me dan por cada libro 12 % ese es el contrato, no es mucho”, dijo AMLO.