¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del miércoles 13 de septiembre

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te ofrece el resumen minuto a minuto y en vivo de la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Becerril (AMLO) para este miércoles 13 de septiembre, la cual se llevó a cabo desde Palacio Nacional.

Sigue en vivo la conferencia matutina:

Asesinato del jefe de la Fiscalía federal en Guerrero

Sobre el asesinato de un Fiscal regional de Guerrero en Tierra Caliente, el presidente señaló que la Fiscalía General de la República (FGR) será la que informe al respecto. También evitó atribuir a "Los Ardillos" el crimen.

Muerte de cortadores de limón en Michoacán

Tras los homicidios de tres cortadores de limón en Tepalcatepec, Michoacán, el presidente López Obrador, rechazó el surgimiento de nuevas autodefensa y confirmó que se mantienen los operativos de las fuerzas armadas.

“Hubo una detención importante en la Tierra Caliente y no estoy de acuerdo en la creación de estas guardias civiles, autodefensas, creo que fue un error que se cometió en su momento y agravó más la situación. Es obligación del Estado garantizar la paz, no se pueden autorizar estos grupos”.

#EnLaMañanera | Tras los homicidios de tres cortadores de #limón en Tepalcatepec, Michoacán, el presidente @lopezobrador_ rechazó el surgimiento de nuevas autodefensa y confirmó que se mantienen los operativos de las fuerzas armadashttps://t.co/Z8I0R9ZHkr pic.twitter.com/pyPGfEwGGy — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 13, 2023

Compra de hospitales para ISSSTE y Seguro Social

El presidente López Obrador se pronunció por comprar algunos hospitales que en el pasado fueron concesionados para dar servicio afiliado del ISSSTE y Seguro Social.

“Vamos a hacer un avalúo, lo que vale tu hospital, con todos sus equipos, todo, y te lo pagamos, tú tienes dinero para hacer cualquier otro negocio , y te lo pagamos en efectivo, no en abonos chiquitos y quedamos como amigos en santa paz”, señaló.

AMLO habla sobre posible salida de Morena de Marcelo Ebrard

Al ser cuestionado sobre el ultimátum impuesto por Marcelo Ebrard dijo que él ya no podía hablar, pero: "Yo ya terminé, ya entregué la dirección del Movimiento de Transformación a Claudia Sheinbaum que es excepcional, extraordinaria, es una mujer con convicciones, con principios, honesta y además muy preparada".

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ insistió en que ya no tiene nada que ver con las decisiones que se toman al interior de #Morena y evitó hablar del recurso que presentó Marcelo Ebrard ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia https://t.co/Z8I0R9ZHkr pic.twitter.com/kfSKCFH5w1 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 13, 2023

Posteriormente, destacó que en el caso de Marcelo: "Es mi amigo, mi compañero, lo estimo y no puedo opinar más, quisieran nuestros adversarios, porque es natural, de que hubiese fractura, una ruptura en el movimiento, no hay eso, ni habrá (...)".

AMLO exhibe video de Xóchitl Gálvez

El presidente pidió que se proyectara un video sobre la candidata presidencial Xóchitl Gálvez, donde está rompiendo una piñata del tricolor, el material data del 2010.

AMLO no invitará Poder Judicial al Grito de Independencia

El presidente López Obrador reveló que no invitará a integrantes del Poder Judicial al Grito de Independencia que se celebrará en Palacio Nacional la noche del 15 de septiembre.

“Han cambiado las cosas, no tenemos buenas relaciones, es obvio, notorio, que no tenemos buenas relaciones con el Poder Judicial. Nosotros consideramos que están en contra del pueblo y a favor de la oligarquía rapaz, son representantes de la delincuencia de cuello blanco y en algunos casos de la otra”, señaló.

