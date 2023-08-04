¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del viernes 4 de agosto

Fuerza Informativa Azteca te ofrece el resumen minuto a minuto de la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de este viernes 4 de agosto que se llevó a cabo desde Palacio Nacional.

Sigue el minuto a minuto de la conferencia matutina:

AMLO habla sobre estadística de delincuencia

El presidente AMLO habló acerca de la política de seguridad en la Ciudad de México (CDMX), la cual, dijo, registró su cantidad más baja de homicidios en 30 años. Habló sobre el gobierno bajo el mando de Marcelo Ebrard.

“Luego Marcelo Ebrard bajó mucho. Siguió la disminución de robo de vehículo y homicidios. Cuando yo llegué eran 3 homicidios diarios. Lo dejé en menos de dos, no había entonces bandas de narcotráfico”, señaló.

AMLO habla sobre Xóchitl Gálvez y la supuesta violencia de género hacia ella

"A mí lo que me llama la atención es que sostengan que yo agredí verbalmente a la señora, que hay violencia de género y quiero que me digan qué fue lo que dije", sobre Xóchitl Gálvez.

Aunado a ello, dijo que no era violencia, sino política. "La política es, sino un arte, una ciencia, es un oficio: además, es lo que permite que nos organicemos como sociedad”.

Afirmó que los magistrados están bajo el poder económico, "los que tenían secuestrado al gobierno, los que saqueaban el erario, esa es la realidad".

AMLO habla sobre los libros de texto de la SEP y su polémica

El presidente AMLO señaló que ante la polémica de libros de la SEP, habrá conferencias a partir del próximo martes 8 de agosto para explicar el contenido del material y dar a conocer la información a los padres de familia.

“Vamos a revisar los libros, y que nos informen los que lo hicieron, maestros, pedagogos, especialistas de todas las materias. Libro por libro, nada más que no nos vayan a censurar (...)", dijo.

AMLO habla sobre la violencia en Guerrero y Chiapas

Cuestionado sobre la violencia que se vive en Guerrero y Chiapas, insistió en que "estamos trabajando para serenar el país. Todos los días estamos en eso".