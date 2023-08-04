¿Fin de la polémica? AMLO afirma que habrá conferencias para revisar los libros de texto de la SEP

Durante la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que se van a revisar los nuevos libros de texto de la Secretaría de Educación Pública (SEP), esto, con el propósito de que se informe qué hicieron los maestros, pedagogos. Para esto se realizarán conferencias a partir del próximo martes 8 de agosto.

López Obrador adelantó que se llevarán a cabo conferencias de 5 a 7 de la tarde en Palacio Nacional, a partir del próximo martes, para ”revisar” libro por libro de la mano con la secretaria de Educación, Leticia Ramírez, y otros especialistas.

“Vamos a revisar los libros, y que nos informen los que lo hicieron, maestros, pedagogos, especialistas de todas las materias. Libro por libro, nada más que no nos vayan a censurar (...)", dijo.

#EnLaMañanera | Los libros de texto gratuito serán revisados en conferencias de medios en Palacio Nacional, informó el presidente @lopezobrador_ pic.twitter.com/HOtxvT2H6m — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 4, 2023

¿Qué libros de la SEP se van a revisar en conferencias de prensa?

El mandatario refirió que los libros de la SEP que se verificarán los materiales de preescolar, primaria y secundaria, además del manual para los maestros que serán entregados a representantes de la prensa.

“Que los tengan ustedes. No sé si los pueden distribuir, porque hay un amparo, pero creo que tiene que ver con la escuela. Va a ser otra escuelita aquí. Que les entreguen los libros uno por uno”, señaló.

AMLO evita responder si en la SEP hay funcionarios comunistas

Al ser cuestionado sobre si en la dependencia educativa hay funcionarios comunistas, esto después de las críticas que apuntan a que los libros de texto están ideologizados por cortesía del director de Materiales Educativos de la SEP, Marx Arriaga y el subsecretario Luciano Concheiro.

Marx Arriaga, en el nombre lleva la penitencia y la polémica

En ocasiones pasadas, el morenista ha negado que exista una ideología comunista en los libros de texto de la SEP e incluso ironizó con humor el tema, pues imitó al conductor Javier Alatorre durante su conferencia mañanera.

“Ya parece que un niño va a ser manipulado, metiéndole ideas extravagantes”, reprochó AMLO. Al ser cuestionado sobre si en los libros venía "el credo de la 4T", lo negó y dijo que los libros pueden ser perfectibles, pues están bien hechos y el propósito es que haya una educación científica y humanista.