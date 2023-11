¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen en vivo del martes 21 de noviembre

Este es el resumen minuto a minuto de la mañanera de AMLO hoy, martes 21 de noviembre de 2023, que te trae Fuerza Informativa Azteca (FIA). La conferencia del mandatario se llevó a cabo desde Palacio Nacional, en la Ciudad de México, después de algunos días.

Sigue en vivo la conferencia de AMLO:

Los avances en el plan de Salud

Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) explicó los avances en el plan de Salud, IMSS Bienestar.

Megafarmacia se inaugurará a finales de diciembre

AMLO afirma que gran farmacia de Huehuetoca se inaugurará el 30 de diciembre.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ informa que en diciembre estaría listo el almacén para la "superfarmacia" que contará con todos los medicamentos, estará ubicado en Huehuetoca, #Edomex https://t.co/swmFvF5dt4 pic.twitter.com/DdH18Lg37G — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 21, 2023

AMLO habla sobre elecciones en Argentina y triunfo de Milei

Al presidente López Obrador no le gustó el triunfo Javier Milei como presidente de Argentina: “Respetamos esa decisión, aunque es algo que consideramos, no les va a ayudar, pero el pueblo es soberano. Para decirlo en una palabra, con todo respeto, fue un autogol que yo no estoy de acuerdo, aunque respeto la decisión de los pueblos, aunque no estoy de acuerdo con los gobiernos de derechas”, señaló.

#EnLaMañanera | Al presidente @lopezobrador_ no le gustó el triunfo Javier Milei como presidente de #Argentina



"fue un autogol y yo no estoy de acuerdo"https://t.co/swmFvF5dt4 pic.twitter.com/osuxXMQkvp — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 21, 2023

AMLO niega romper relaciones con Argentina

El presidente AMLO negó que romperá relaciones con Argentina, pues una nación no solo es su gobierno, sino su pueblo; en ese sentido, recalcó los lazos que tiene con el país sudamericano.

Desaparecidos en embarcaciones tras paso del huracán “Otis”

El presidente López Obrador ofreció informar sobre el problema de desaparecidos en embarcaciones que se generó tras el paso del huracán “Otis” en Acapulco, Guerrero. “Se va a informar también el jueves sobre quienes perdieron la vida y los que no están localizados o desaparecidos. Se va a dar toda la información”.