AMLO celebra baja en percepción de inseguridad y confianza en fuerzas armadas

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) celebró la reducción de 12 puntos en la percepción de inseguridad durante su administración, pues aseguró que “ayuda mucho” tener la confianza de la población en su estrategia de seguridad.

En la mañanera de hoy, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC) dio a conocer las cifras del INEGI que reportan que en el primer trimestre de 2018 la percepción de inseguridad era de 76.8%, mientras que durante la administración actual se redujó a 64.4%, es decir, 12.4 puntos porcentuales menos.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ consideró que algunos legisladores han tratado mal a su gabinete de seguridad a la hora de comparecer pic.twitter.com/erQxe6di0W — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 20, 2022

“Quiero presumir algo, quiero tirar aceite, me dio mucho gusto dos cosas que a veces pasan desapercibidas: uno, el resultado de la encuesta del INEGI sobre percepción sobre inseguridad en México”, dijo AMLO casi al finalizar la mañanera.

“Ayuda mucho a entender que la gente pues sí está sintiendo que estamos haciendo un esfuerzo para garantizarles la paz y la tranquilidad y la verdad estamos trabajando para eso, todos los días, con profesionalismo y de manera coordinada”, agregó.

López Obrador acusó a sus adversarios de hacer politiquería con el tema de la seguridad y de tener un trato diferenciado con los funcionarios del gabinete a pesar de las cifras demostradas.

“A veces no considero justo que de manera grosera traten a servidores públicos del gabinete de seguridad, no lo considero justo y menos cuando está de por medio solo la politiquería”, expresó.

AMLO presume confianza en fuerzas armadas según INEGI

Además de la percepción de la inseguridad, el Presidente destacó la aprobación que tiene el Ejército, la Armada de México y la Guardia Nacional y arremetió contra los legisladores que votaron en contra de la reforma de las Fuerzas Armadas, a quienes les dijo: “tengan para que se entretengan”.

De acuerdo con la Encuesta Nacional Pública Urbana del Tercer Trimestre de 2022 del INEGI, hay confianza de la población en las instituciones de seguridad como lo demuestra la última encuesta del INEGI, ya que el 84.9% confía en la Marina; el 82.3% en el Ejército y el 71.9% en la Guardia Nacional.

#EnLaMañanera | Tras asegurar que los mexicanos respaldan la presencia de las fuerzas armadas en las calles, el presidente @lopezobrador_ mandó un mensaje a los diputados y senadores que votaron en contra de la reforma pic.twitter.com/XxNGYEV6rR — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 20, 2022

“Qué gusto me da que la gente se da cuenta y no solo eso, tengan para que aprendan, sigan votando en contra de la Marina, de la Secretaría de la Defensa, sigan votando en las cámaras en contra de la Guardia Nacional, eso es lo que piensa el pueblo, esto es lo que representan al pueblo. ¿Esos legisladores a quien representan? Se supone que representan al pueblo; no, representan a los intereses creados, a los corruptos, a los que sentían dueños de México y por eso su enojo, pero qué dicha enorme el poder enterarnos de que esto es lo que piensa la mayoría de la gente, la mayoría de los mexicanos, el pueblo es mucha pieza”, finalizó.