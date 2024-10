Mañanera de Sheinbaum hoy 9 de octubre: Los temas más relevantes de la conferencia

Claudia Sheinbaum informa que no tiene planeado verse pronto con el presidente Joe Biden: “No tengo pensado reunirnos pronto, en la Llamada no se plantea en particular, sino más bien, pues la reunión con el embajador, con el canciller que se van a reunir esta semana en la cancillería, y pues retomar algunas cuestiones de coordinación importantes”.

