Limitarán vuelos en Aeropuerto CDMX y Sheinbaum reforzará la T2: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció en la mañanera de hoy 11 de agosto de 2022 que los vuelos del Aeropuerto CDMX se van a limitar debido a la saturación y confirmó que el gobierno de Claudia Sheinbaum estará a cargo del reforzamiento de la Terminal 2.

En la conferencia de prensa en Palacio Nacional, el presidente de México fue cuestionado sobre los avances sobre el dictamen de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

“Vamos a reforzar la Terminal 2 y va a estar a cargo del Gobierno de la Ciudad de México la obra para reforzar, sobre todo de la cimentación, porque tiene problemas estructurales y ya hay un proyecto con ese propósito”, respondió AMLO en la mañanera de hoy 11 de agosto de 2022.

El presidente López Obrador recordó que cuando fue inaugurada la Terminal 2 del Aeropuerto CDMX se dijo que la obra tendría un estimado de 50 años de operación, “pero no aguantó porque no la hicieron bien, pero no nos vamos a poner a ver eso, tenemos que garantizar la seguridad de la gente”.