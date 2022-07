AMLO llama a retirar la Estatua de la Libertad si EU condena a Assange

En la mañanera de hoy 4 de julio de 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), convocó a iniciar una campaña para desmontar la Estatua de la Libertad si Estados Unidos condena a cadena perpetua a Julian Assange.

En la conferencia de prensa de Palacio Nacional, el presidente de México volvió a comentar el caso del fundador de WikiLeaks después de que fue cuestionado sobre los ataques contra los periodistas en el país.

“Es más de lo mismo, es la campaña de desprestigio en contra del gobierno de México”, respondió AMLO al ser cuestionado y aseguró que hay organismos que están muy molestos porque ya no reciben dinero.

“Estamos hablando de Assange, qué no vale la pena que se ocupe el New York Times del asunto o el Washington Post, el Financial Times o El País”, agregó el presidente López Obrador.

En la mañanera de hoy 4 de julio de 2022, el presidente AMLO dijo que si los diarios internacionales no inician una campaña para lograr que Estados Unidos indulte a Assange van a quedar manchados.

“Convocar a un encuentro de la prensa más importante del mundo para exhortar, para pedir para llamar a que se le otorgue un indulto a Assange, si no lo hacen, van a quedar manchados”, dijo el mandatario federal.

E incluso el presidente López Obrador fue más allá al proponer que se inicie una campaña para retirar la Estatua de la Libertad de Nueva York en caso de que condenen a Julian Assange a cadena perpetua en Estado Unidos.

“Hay que empezar con la campaña de si lo llevan a Estados Unidos y lo condenan a pena máxima y a morir en prisión hay que empezar la campaña de que se desmonte la Estatua de la Libertad que entregaron los

franceses y que estpa en Nueva York porque ya no es símbolo de libertad”, agregó el jefe del Ejecutivo.



#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ abrió la puerta a quitar la estatua de la libertad en caso de que el fundador de Wikileaks, Julian Assange, se encarcelando en Estados Unidos pic.twitter.com/UW0kXt4nwF — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 4, 2022

AMLO tratará con Biden el tema de Julian Assange

El presidente López Obrador confirmó en la mañanera de hoy 4 de julio de 2022 que tratará el tema del indulto de Julian Assange en el encuentro que tendrán la próxima semana en la Casa Blanca.

“Lo voy a tratar con él (Biden), lo traté con el presidente Trump, le mande un escrito. No puede haber silencia, nosotros nos consta, los cables que dio a conocer hablan del fraude en 2006, de cómo fueron distintos personajes de México a la embajada de Estados Unidos a confesarse”, agregó AMLO.