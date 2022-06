AMLO emplaza a senadores de EU a presentar pruebas sobre narco

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió en la mañanera de hoy 8 de junio de 2022 a los senadores de Estados Unidos presentar pruebas de los supuestos vínculos con el narco, luego de que fue señalado de entregar partes del territorio a los cárteles.

En la conferencia de prensa en Palacio Nacional, el presidente López Obrador volvió a decir que no es Felipe Calderón para tener vínculos con el narco.

“Cuál es mi vinculación con el narcotráfico en México, yo no soy Felipe Calderón, aunque no les guste, no solo a sus más cercanos simpatizantes, sino a muchos que votaron por él pero hay que saber rectificar, no caer en la autocomplacencia”, dijo el jefe del Ejecutivo.

En la mañanera de hoy 8 de junio de 2022, AMLO dijo que no solo el senador Marco Rubio lo señala de tener vínculos con el crimen organizado.

“No solo es ese, entonces son tres, este señor Rubio, que pertenece al Partido Republicamo, y Ted Cruz, también al Partido Republicano… pero todavía Ted Cruz le añadió que no solo protejo dictaduras, si no que permito al narcotráfico que domine un amplio territorio de México”, respondió el mandatario federal.

AMLO pide a senadores de Estados Uidos presentar pruebas

Al igual que emplazó a Porfirio Muñoz Ledo , el presidente López Obrador pidió a los senadores de Estados Unidos presentar pruebas y agregó que él sí tiene las pruebas de que asociaciones de armas los financian.

“Yo le digo que presenten pruebas, porque yo sí tengo pruebas de que el senador de Texas, de origen hispano, que obtienen sus votos por los hispanos, yo lo emplazo a que presente las pruebas de lo que está diciendo”, dijo el mandario.

Yo si tengo pruebas de que a él le han dado dinero los que están a favor de la fabricación de armas en Estados Unidos y de que no haya ninguna prohibición para la venta de armas.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ insistió en que el senador de Estados Unidos, Ted Cruz, es promotor del uso de armas en ese país pic.twitter.com/3zTixzuqYW — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 8, 2022

Las declaraciones de AMLO un día después de que el senador Marco Rubioi escribió en sus redes sociales: “Me alegra ver que el presidente Mexicano, que ha entregado secciones de su país a los cárteles de droga y es un apologista de la tiranía en Cuba, un dictador asesino en Nicaragua y de un narcotraficante en Venezuela no estará en EE.UU. esta semana”.