¿De qué habló la presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia mañanera de hoy lunes 26 de enero?

La presidenta Sheinbaum dio detalles sobre el proceso de detención de Ryan Wedding , quien en primera instancia, fue señalado en que fue detenido en México por cuerpos de seguridad de Estados Unidos; sin embargo, esto fue rechazado por Omar García Harfuch, titular de la SSPC, quien afirmó que él mismo se entregó.

La presidenta refirió que el exatleta canadiense se entregó en la embajada de EU en México.

"No hay operaciones conjuntas en México. Los agentes tienen muy claras sus limitaciones que están establecidas por la Constitución, lo que hay es una coordinación de información, pero no hay operaciones conjuntas en México", mencionó.