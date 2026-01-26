¿De qué habló la presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia mañanera de hoy lunes 26 de enero?
Consulta el resumen en vivo con lo más destacado de la conferencia mañanera de este lunes 26 de enero, la cual se lleva a cabo desde Palacio Nacional.
Este lunes 26 de enero de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la conferencia matutina desde el Salón de la Tesorería. La agenda inicia con el tradicional reporte del 'Quién es Quién en los precios'. En Fuerza Informativa Azteca seguimos el minuto a minuto.
Mañanera de Sheinbaum hoy lunes 26 de enero: Los temas más relevantes
Ryan Wedding sí se entregó voluntariamente
La presidenta Sheinbaum dio detalles sobre el proceso de detención de Ryan Wedding , quien en primera instancia, fue señalado en que fue detenido en México por cuerpos de seguridad de Estados Unidos; sin embargo, esto fue rechazado por Omar García Harfuch, titular de la SSPC, quien afirmó que él mismo se entregó.
La presidenta refirió que el exatleta canadiense se entregó en la embajada de EU en México.
"No hay operaciones conjuntas en México. Los agentes tienen muy claras sus limitaciones que están establecidas por la Constitución, lo que hay es una coordinación de información, pero no hay operaciones conjuntas en México", mencionó.
Sobre el delito de extorsión
La presidenta dio a conocer que pronto informará sobre el delito de extorsión, ciudades en donde aumentó y ciudades donde bajó. Además, destacó que falta la publicación de la reforma constitucional sobre este delito.
Ataque en Salamanca
La presidenta informó que el Gabinete de Seguridad trabaja en coordinación con las autoridades estatales para dar con los responsables; señaló que la investigación está a cargo de la Fiscalía de Guanajuato.
¿Nueva fecha de BTS en México?
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó qué solicitó al primer ministro de Corea del Sur, que se pudieran establecer más fechas para la presentación del grupo musical coreano juvenil, BTS. Dijo que hasta el momento no ha recibido una respuesta formal, pero qué es un hecho que cerca de 1 millón de jóvenes mexicanos han mostrado su interés en asistir a los conciertos de este grupo en nuestro país, siendo que hasta el momento solo hay cupo para 150 mil de ellos.
Conciertos de BTS
Iván Escalante, titular de la Profeco, dio a conocer el avance que se tiene sobre las quejas de la venta de boletos para el concierto de BTS. Refirió que se sancionarán a plataformas de reventa por abuso a los consumidores y se habilitará un canal exclusivo especialmente para quejas de eventos y conciertos.
¿A qué hora comienza la conferencia matutina?
La conferencia matutina, más conocida como “mañanera” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comienza en punto de las 7:30 horas y termina alrededor de las 9:30 horas, tiempo del Centro de México.
La mañanera se lleva a cabo desde el Salón de la Tesorería en Palacio Nacional.