Mañanera de Sheinbaum hoy 29 de octubre: Los temas más relevantes

La presidenta Claudia Sheinbaum habló sobre la noticia de la renuncia de ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). "¿Por qué presentan su renuncia? Esa parte no la quitan de la Constitución, es que si presentan ahora su renuncia se van a ir con todos los haberes de retiro. Si presentan ahora su renuncia, entonces ya no tendrían los haberes de retiro y los saberes de retiro son todos los que se llevan los ministros y ministras cuando se retiran de la Corte que son un montón de dinero. Mañana lo presentamos porque hoy no lo traigo, pero es un porcentaje muy importante de lo que ganan cada mes. Entonces por qué presentan en este momento su renuncia?”, cuestionó la presidenta.