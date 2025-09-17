Los temas más relevantes de la conferencia mañanera de Claudia Sheinbaum hoy 17 de septiembre

Este es el resumen minuto a minuto de la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum de este miércoles 17 de septiembre, la cual se llevó a cabo desde Palacio Nacional. Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta los temas más relevantes. Donde se espera que sea cuestionada sobre el Grito de Independencia del pasado martes.