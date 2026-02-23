11 mil pasajeros del AICM afectados tras la muerte de “El Mencho”

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) informó que opera con normalidad este lunes 23 de febrero de 2026, a pesar de que hubo más de 11 mil pasajeros afectados, luego de una jornada marcada por hechos violentos en distintos estados del país tras el operativo en el que fue abatido Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

La administración aeroportuaria detalló que las Terminales 1 y 2, así como los accesos viales al recinto, se encuentran abiertos y funcionando de manera habitual. La mayoría de los vuelos nacionales e internacionales con origen y destino en la capital del país operan conforme a lo programado.

No obstante, hasta las 11:00 horas se tenía registro de 58 vuelos cancelados y 11 demorados, lo que dejó un estimado de alrededor de 11 mil 100 pasajeros afectados. Algunas aerolíneas realizaron ajustes en sus horarios por decisión propia, principalmente en rutas hacia el occidente del país.

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México opera con regularidad. https://t.co/BGojR2WHs0 @aeropuertos_GAM pic.twitter.com/9Rjm2aGXKt — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) February 23, 2026

Se reanudan vuelos que van a Guadalajara, Puerto Vallarta y Manzanillo

El AICM confirmó que se reanudaron las operaciones de aerolíneas nacionales con destino a Guadalajara, Puerto Vallarta y Manzanillo, luego de las afectaciones derivadas de bloqueos carreteros y hechos violentos registrados tras la muerte de “El Mencho”.

Estas rutas son clave tanto para el turismo como para la actividad comercial, por lo que la normalización de operaciones representa un alivio para cientos de pasajeros. Aun así, se recomienda verificar directamente con la aerolínea cualquier cambio de último momento.

Violencia tras operativo contra “El Mencho” impactó movilidad aérea y terrestre

Autoridades federales confirmaron que Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue abatido durante un operativo realizado el 22 de febrero de 2026.

Las afectaciones carreteras impactaron de manera indirecta la conectividad aérea, ya que varias aerolíneas ajustaron itinerarios como medida preventiva ante la incertidumbre en las condiciones de seguridad.

Recomendaciones para pasajeros en el AICM

El AICM exhortó a los viajeros a:

Consultar el estatus de su vuelo directamente con la aerolínea.

Llegar con anticipación suficiente a la terminal aérea.

Considerar rutas alternas para llegar al aeropuerto si existen complicaciones viales.

Aunque el aeropuerto capitalino mantiene operaciones habituales, el contexto derivado del operativo donde fue abatido “El Mencho” continúa generando repercusiones en la movilidad en distintas regiones del país.

