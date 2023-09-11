Ebrard ‘amaga’ con salir de Morena y les da un ultimátum tras resultado de las encuestas

El excanciller mexicano, Marcelo Ebrard, se reunió con su equipo de trabajo, entre los que destacan diputados y senadores para anunciar su futuro tras los resultados arrojados por las encuestas de Morena.

Ebrard puso en duda su continuidad con Morena al resaltar que todo depende de la respuesta que obtenga tras impugnar el proceso interno el pasado domingo 10 de septiembre.

"Si esas diferentes circunstancias que se dieron, incidencias en el proceso se quedan igual, yo ya no tendría interés en estar en Morena, ¿por qué razón? Porque si se le da carta a la naturalización a que se utilicen programas sociales, a que intervengan gobernadores, alcaldes, que vayan a los eventos, ¿por que debería seguir yo allí?", sentenció.

Se reunió con #legisladores y 760 personas.@m_ebrard afirma que dependerá de la respuesta de @PartidoMorenaMx el curso que van a seguir.



A partir del 18 de septiembre convocará a su Movimiento Nacional y hará un recorrido por el #país.https://t.co/88zCXbNHwU pic.twitter.com/GaRUZjPhxm — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 11, 2023

¿Cuándo inicia el recorrido de Ebrard por México?

En la conferencia de prensa, informó que a partir del 18 de septiembre convocará a su Movimiento Nacional para dar un recorrido por todo el país, mismo que finalizará en octubre, aunque no estipuló la fecha especifica, ni el estado en el que comenzará.

"He convocado a partir del 18 de septiembre vamos a formalizar nuestro movimiento político nacional, seguimos siendo parte Morena, pero tenemos una causa que defender (...) Haré un recorrido por todo el país para reencontrarnos con quienes nos apoyaron, explicarles lo que les estoy comentando, y finalmente concluir en mediados de octubre", mencionó.

Marcelo Ebrard impugna proceso interno de Morena

En las últimas horas del domingo, Ebrard le solicitó a la dirigencia nacional cancelar los resultados del proceso interno al considerar inconsistencias en la falta de custodia de los cuestionarios resueltos, acarreos y publicidad de Claudia Sheinbaum.

Eso se sumó a las críticas por parte del equipo de Ebrard, quienes se mostraron sorprendidos el día del conteo final por las inconsistencias durante el proceso para elegir al coordinador de la Defensa de la Cuarta Transformación.

“Estábamos preparados para esto, pero estamos sorprendidos por las inconsistencias que han existido”, mencionaron a un costado del WTC los colaboradores del excanciller.

