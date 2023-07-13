¿Hay tiro? Marcelo Ebrard reta a debatir a Claudia Sheinbaum después de cuestionamiento al plan "Ángel”

Marcelo Ebrard, uno de los aspirantes al cargo de coordinador de la Defensa de la Cuarta Transformación, presentó su plan de seguridad llamado "Ángel", mismo que fue cuestionado por la corcholata Claudia Sheinbaum Pardo, por lo que el excanciller retó a la morenista a debatir sobre el tema.

En primera instancia, la exjefa capitalina, que se encontraba en Tabasco, dijo: "No todo es tecnología, tiene que haber una estrategia integral, que vaya desde las causas, hasta la inteligencia y la investigación, la tecnología es un instrumento pero no una solución".

Ebrard no se quedó callado y contestó a Claudia Sheinbaum: “Yo siempre lo he planteado, cuando quieras, si quieres sobre seguridad, ya mañana”.

Sin embargo, las indirectas no terminaron ahí, pues el exjefe capitalino fue cuestionado en Aguascalientes sobre si había un "Plan B" para quienes no resulten ganadores del proceso interno de Morena, a lo que él contestó: "No sé si a Claudia la admitan en el Movimiento Ciudadano" y afirmó estar seguro de que él será el victorioso.

Claudia Sheinbaum niega ser una copia de AMLO

Durante su asamblea informativa, Sheinbaum Pardo negó ser una copia del actual presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO): "Dicen 'va a ser una copia de López Obrador', pues claro que no, no somos una copia, pero de que vamos a defender los mismos principios, claro que los vamos a defender".

Buen día.



Algunos medios hoy rescatan un pedacito de lo que dije ayer en Tabasco. “Claro que no soy una copia de López Obrador”, no obstante se les olvidó poner la segunda parte de mi discurso: “…Pero de que defendemos los mismos principios no hay duda. Por el bien de todos… pic.twitter.com/jVTbOj6xWD — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) July 13, 2023

¿En qué consiste el plan "Ángel" de Marcelo?

El plan de Marcelo Ebrard llamado “Ángel” consiste en utilizar las ocho tecnologías más avanzadas en seguridad:



Reconocimiento facial en todo el país en las vías públicas.

Identificación de donde se disparó un arma.

Detectores de armas.

Reconocimiento morfológico de delincuentes por la forma de caminar.

Rastreadores de vehículos

Drones que marcan y siguen delincuentes.

Cámaras inteligentes en la Guardia Nacional (GN).

Base de datos con inteligencia artificial para contar con todos los datos que tenemos para detectar a quienes cometan delitos.

Plan Ángel: Disfrutar del México más seguro de la historia pic.twitter.com/HCh8YjcVDB — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) July 10, 2023

Cabe destacar que esta propuesta de Ebrard fue cuestionada e incluso criticada por diversas personas, esto al considerar que podría ser una violación a los Derechos Humanos.