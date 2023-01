Ebrard contradice a Mike Pompeo por el supuesto acuerdo oculto con EU

A través de un comunicado compartido en sus páginas oficiales, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, negó los dichos del exsecretario de estado norteamericano, Mike Pompeo, quien en su libro aseguró que el canciller le solicitó mantener oculto un acuerdo alcanzado durante la administración de Donald Trump.

Ebrard aseguró que las declaraciones de Pompeo a lo largo de su texto son parte de una “campaña basada en ideas antimexicanas que buscan presentar a nuestro país como una amenaza ante la cual hay que construir un muro”, por lo que procedió a asegurar que México es un aliado confiable en materia de seguridad y que todos los acuerdos con compartidos a la opinión pública.

Adicionalmente, el canciller mexicano defendió a la administración de Andrés Manuel López Obrador y expuso los intereses de Trump y su gobierno durante el tiempo que estuvieron al mando.

“El objetivo central de la administración de Trump fue siempre la firma de un acuerdo de tercer país seguro, que obligaría permanente e inflexiblemente a otorgar asilo o deportar a todos los extranjeros que buscan protección en EU tras pasar por México”, señaló.

El secretario de Relaciones Exteriores aseguró en la misiva que México nunca aceptó dicho trato y que se informó portunamente en el 2018 durante una conferencia de prensa de AMLO: “Haber evitado la imposición de un acuerdo de un tercer país seguro es un logro de la administración del presidente”.

¿Qué dijo Mike Pompeo de Marcelo Ebrard?

Fue en el libro Never Give An Inch. Fighting for the America I Love, escrito por el propio Mike Pompeo, donde el exsecretario de Estado de EU reveló detalles de la negociación que sostuvo con Marcelo Ebrard, específicamente entorno a la implementación del programa antimigrantes “Quédate en México”.

En el texto publicado el pasado martes, Pompeoasegura que el canciller mexicano actuó “diplomáticamente” y le pidió mantener en secreto el acuerdo:

“El plan de Ebrard era simple: México aceptaría en privado permitir que Estados Unidos devolviera a casi todos los migrantes que transitaban por México a EU para solicitar asilo. Su principal petición fue la siguiente: Él no firmaría nada y no habría ningún anuncio público sobre este plan”, se lee en el libro.

Adicionalmente, Pompeo describe su respuesta en el momento: “Me importa un bledo. Lo que sea que te ayude a nivel interno, eso depende de ti”

Gobierno de México Mike Pompeo y Marcelo Ebrard durante una reunión en julio de 2019



Marcelo Ebrard asegura que México nunca aceptó dicho acuerdo con Pompeo

Ante estos señalamientos en específico, Ebrard dio a conocer que “en la reunión referida por Pompeo el 15 de noviembre de 2018 en Houston, contrario a lo que se ha referido por personas ajenas a la discusión, el propio exsecretario confirma que no se aceptó acuerdo alguno”.

Posteriormente agrega que “se escuchó la posición estadoundense de cerrar por completo los puertos de entrada y devolver a los solicitantes de asilo a la frontera sin nuestra cooperación”, sentenció el canciller en la carta compartida este jueves.