AMLO estará en llegada de primer vuelo de transporte de carga en AIFA

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador(AMLO), dijo que estará presente cuando llegue al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) el primer vuelo de transporte de carga.

El mandatario indicó que la empresa de paquetería DHL anunció que tendría un vuelo regular de transporte de carga en el AIFA, incluso lo invitó para que esté durante la llegada de ese primer vuelo.

AMLO explicó que estima que entre febrero y marzo se realice el arribo de transporte de carga, siendo esta empresa la primera en operar en el AIFA.

“Esto va a permitir que se liberen espacios para el Aeropuerto de la Ciudad. A partir de que llegue el primer avión de carga de esta empresa, que se portó muy bien porque se los planteé hace mucho tiempo, me mandaron una nota de que va a bajar el primer avión y como me había comprometido a que iba yo a estar ahí, que quieren que yo esté, voy a ir a recibirlo", anunció López Obrador en la mañanera de hoy.

AMLO busca con decreto que no se sature el AICM

El Presidente leyó la carta que directivos de la empresa de paquetería le envió sobre su primer vuelo de transporte de carga y se espera que a partir de ahí lleguen al AIFA entre uno y dos vuelos diarios.

Explicó que el proyecto de decreto por el que se busca sacar el transporte de carga del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) es para reducir la saturación que hay y que al dirigirlos hacia el AIFA se liberen más espacios.

Sobre la petición de algunas empresas de carga para mudarse al AIFA dentro de un año, AMLO respondió "¿creen que me chupo el dedo?", con lo que rechazó ese plazo.

López Obrador dijo que sí dará tiempo para llegar a un acuerdo con las agencias aduanales, aunque dijo que tiene 90 días para hacerlo.

"Para entonces va el decreto, ya con un tiempo razonable, pero no un año, sí, 90 días", declaró López Obrador.

