Marcelo Ebrard acude al INE para pagar multa por presentar plan Ángel

La corcholata de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Marcelo Ebrard, acudió este viernes 18 de agosto a la sede del Instituto Nacional Electoral (INE). Cabe destacar que desde antes había anunciado que daría un importante mensaje.

Ebrard acudió al Instituto Nacional Electoral para pagar una multa de 10 mil pesos por la presentación del Plan Ángel, el pasado 10 de julio. Cabe recordar que la multa fue presentada por Movimiento Ciudadano, partido al que Fernández Noroña aseguró, Ebrard “saltaría”.

La visita se da un día después de que su equipo no firmó un acuerdo, después de que la dirigencia de Morena sorteó a las cuatro casas encuestadoras para la elección del Coordinador de Defensa de la Transformación. Antes de que llegara el excanciller, sus simpatizantes llegaron a la sede del órgano electoral y lo recibieron al grito de "¡Marcelo presidente!”.

Marcelo Ebrard afirma que no se va de Morena

Ebrard negó que fuera a salir del partido guinda o irse a Movimiento Ciudadano, además, refirió que aquellos que dicen eso es porque van perdiendo.

“Si permiten que la gente decida libremente en una boleta, cosa que planteamos desde el principio, no tengo la menor duda que vamos a ganar esta encuesta. Yo no me voy a ir a ningún lado, si me denunció el Movimiento, los 10 mil pesos los presentó el diputado de Movimiento Ciudadano contra mí", declaró.

Aseguró que no se irá de Morena porque ganará la encuesta y lanzó la indirecta de que no sabe quién se quiera salir del movimiento. Finalmente, lamentó las declaraciones de Gerardo Fernández Noroña: “Sorprende que Fernández Noroña, casi pida mi expulsión, como si fuera el PRI de los años 80".

Marcelo Ebrard entrega carpetas de irregularidades a la dirigencia de Morena

Advirtió que ya están formalizadas las denuncias en contra de la secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel. Dijo que Morena permitió y elevó las conductas ilegales en el proceso interno. En ese sentido, señaló que entregó carpetas de investigación sobre irregularidades a la dirigencia del partido, ya que tiene respeto y confía en que actúen.