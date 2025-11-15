Marcha de la Generación Z en México: lista de estados y ciudades que participarán el 15 de noviembre 2025

Este sábado 15 de noviembre de 2025 en la Ciudad de México (CDMX) se llevará a cabo la denominada marcha de la Generación Z, movilización que también se realizará en otros estados del país.

Este movimiento no fue bien recibido por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien en conferencia en Palacio Nacional, desestimó la marcha y se pronunció al respecto al decir que este llamado de los ciudadanos “ni es de jóvenes ni está justificado”.

Descontento juvenil: ¿Qué quiere la Generación Z en la marcha de la CDMX de mañana 15 de noviembre?

¿Por qué marchará la Generación Z en México y qué pide?

La movilización fue convocada en redes sociales en la que los participantes buscarán expresar su descontento por la inseguridad y corrupción en México.

Claudia Sheinbaum señaló que “es muy importante que se conozca cómo se construyó la convocatoria a esta movilización y quiénes han ido promoviendo esta movilización, y muchos no tienen nada que ver con la Generación Z, nada que ver, si no más bien es un impulso promovido incluso desde el extranjero”.

La convocatoria de la marcha fue hecha por ciudadanos de entre 16 y 29 años, ajenos a una bandera política. El objetivo es expresar también el hartazgo por la situación en México en materia de salud en un país donde la falta de medicamentos es evidente.

Marcha de la Generación Z: estados donde se llevará a cabo

CDMX

La marcha de la Generación Z que se tiene programada en la CDMX está programada para las 11:00 horas.

El contingente saldrá del Ángel de la Independencia con rumbo al Zócalo de la Ciudad de México, en el Centro Histórico, donde se ubica Palacio Nacional, el cual fue blindado al rededor con vallas metálicas.

#ENTREVISTA | 📢 Este 15 de noviembre, la Generación Z convoca a una marcha del Ángel al Zócalo en CDMX



👥 Más de 37 millones de jóvenes forman parte de la #GenZ en el país. ✊ La protesta es apartidista: busca visibilizar inseguridad, corrupción y descontento social.



🌎 Habrá… — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 14, 2025

Se espera que haya movilizaciones simultáneas en otros estados donde colectivos, como las madres buscadoras, personal del sector salud, se sumarán a la causa contra la violencia y el miedo y la indiferencia.



Colima

Tecomán: del Triangulito a la Presidencia Municipal

16:00 horas



Coahuila

Monclova: del Rallador de Queso Boulevard Madero

18:00 horas

Saltillo: De Plaza de las Ciudades Hermanas a Plaza de la Nueva Tlaxcala

11:00 horas

Torreón: Fuente del Pensador (Juárez y Morelos) 10:00 horas

(Incluye Ciudad Lerdo y Gómez Palacio)

De Plaza de Armas a la Presidencia Municipal

11:00 horas



Estado de México

Ixtlahuaca: Plaza Juárez 10:00 horas

Nezahualcóyotl: Glorieta del Coyote 11:00 horas

Tlalnepantla de Baz: Explanada Municipal 10:00 horas

Toluca: Monumento a Cuauhtémoc a Palacio de Gobierno 11:00 horas



Tamaulipas

Ciudad Victoria: De la Plaza Hidalgo a Palacio de Gobierno 11:00 horas

Reynosa: Plaza Principal Miguel Hidalgo 10:00 horas y Plaza Principal frente al Ayuntamiento 13:00 horas

Tampico: Frente a Presidencia 10:00 horas

Tantoyuca: Glorieta Francisco I. Madero 8:00 horas



Veracruz

Boca del Río: Va al Puerto de Veracruz

Coatzacoalcos: Plaza del Mariachi 10:30 horas

Córdoba: Parque 21 de Mayo 11:00 horas

Orizaba: Alameda Gabilondo Soler (de lado de Colón) 11:00 horas

Veracruz: de Macroplaza del Malecón al Palacio Municipal (Zócalo) 11:00 horas

Xalapa: Plaza Lerdo frente a Palacio de Gobierno 11:00 horas



Zacatecas

De Plazuela Goitia al Palacio de Gobierno (Plaza de Armas) 11:00 horas



Michoacán

Morelia: De Plaza Jardín Morelos "Caballito a Congreso del Estado 11:00 horas

Uruapan: Plaza G-500 al Centro 9:00 horas

Zamora: Glorieta de 5 de Mayo 9:00 horas



Durango

Durango: Avenida 20 de Noviembre y Cuauhtémoc 10:00 horas

Avenida 20 de Noviembre esquina Miguel de Cervantes Saavedra 17:00 horas

Consulta en este hilo de X la LISTA COMPLETA de todas las ciudades y estados que participarán en la MARCHA DE LA GENERACIÓN Z

❌HILO DE TODAS LAS CIUDADES DEL PAÍS Y DEL MUNDO CONFIRMADAS ❌



⬇️Busca tu ciudad⬇️ — Generación Z México 🇲🇽 (@generacionz_mx) November 14, 2025

Marcha de la Generación Z busca alzar la voz en paz

En la convocatoria se invitó a los participantes a marchar pacíficamente para no llegar a la provocación y descalificación del movimiento.

Ante ello, se hizo un llamado a no vandalizar establecimientos ni generar destrozos para seguir con el objetivo en un ambiente de respeto.