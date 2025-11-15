Logo InklusionSitio accesible
FUERZA INFORMATIVA AZTECA
En Vivo

Marcha de la Generación Z en México: lista de estados y ciudades que participarán el 15 de noviembre 2025

La marcha de la Generación Z, movimiento convocado en redes sociales, se llevará a cabo en CDMX y otros estados este sábado 15 de noviembre de 2025.

Lista de estados y ciudades que se sumarán a la marcha de la Generación Z.
Estas son las ciudades y estados que participarán en la marcha de la Generación Z.|IA
Notas
Política
Escrito por: Iván Ramírez

Con información de: Agustín Rodríguez

Compartir nota

Este sábado 15 de noviembre de 2025 en la Ciudad de México (CDMX) se llevará a cabo la denominada marcha de la Generación Z, movilización que también se realizará en otros estados del país.

Este movimiento no fue bien recibido por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien en conferencia en Palacio Nacional, desestimó la marcha y se pronunció al respecto al decir que este llamado de los ciudadanos “ni es de jóvenes ni está justificado”.

Descontento juvenil: ¿Qué quiere la Generación Z en la marcha de la CDMX de mañana 15 de noviembre?

¿Por qué marchará la Generación Z en México y qué pide?

La movilización fue convocada en redes sociales en la que los participantes buscarán expresar su descontento por la inseguridad y corrupción en México.

Claudia Sheinbaum señaló que “es muy importante que se conozca cómo se construyó la convocatoria a esta movilización y quiénes han ido promoviendo esta movilización, y muchos no tienen nada que ver con la Generación Z, nada que ver, si no más bien es un impulso promovido incluso desde el extranjero”.

La convocatoria de la marcha fue hecha por ciudadanos de entre 16 y 29 años, ajenos a una bandera política. El objetivo es expresar también el hartazgo por la situación en México en materia de salud en un país donde la falta de medicamentos es evidente.

Marcha de la Generación Z: estados donde se llevará a cabo

  • CDMX

La marcha de la Generación Z que se tiene programada en la CDMX está programada para las 11:00 horas.

El contingente saldrá del Ángel de la Independencia con rumbo al Zócalo de la Ciudad de México, en el Centro Histórico, donde se ubica Palacio Nacional, el cual fue blindado al rededor con vallas metálicas.

Se espera que haya movilizaciones simultáneas en otros estados donde colectivos, como las madres buscadoras, personal del sector salud, se sumarán a la causa contra la violencia y el miedo y la indiferencia.

  • Colima

Tecomán: del Triangulito a la Presidencia Municipal
16:00 horas

  • Coahuila

Monclova: del Rallador de Queso Boulevard Madero
18:00 horas
Saltillo: De Plaza de las Ciudades Hermanas a Plaza de la Nueva Tlaxcala
11:00 horas
Torreón: Fuente del Pensador (Juárez y Morelos) 10:00 horas
(Incluye Ciudad Lerdo y Gómez Palacio)
De Plaza de Armas a la Presidencia Municipal
11:00 horas

  • Estado de México

Ixtlahuaca: Plaza Juárez 10:00 horas
Nezahualcóyotl: Glorieta del Coyote 11:00 horas
Tlalnepantla de Baz: Explanada Municipal 10:00 horas
Toluca: Monumento a Cuauhtémoc a Palacio de Gobierno 11:00 horas

  • Tamaulipas

Ciudad Victoria: De la Plaza Hidalgo a Palacio de Gobierno 11:00 horas
Reynosa: Plaza Principal Miguel Hidalgo 10:00 horas y Plaza Principal frente al Ayuntamiento 13:00 horas
Tampico: Frente a Presidencia 10:00 horas
Tantoyuca: Glorieta Francisco I. Madero 8:00 horas

  • Veracruz

Boca del Río: Va al Puerto de Veracruz
Coatzacoalcos: Plaza del Mariachi 10:30 horas
Córdoba: Parque 21 de Mayo 11:00 horas
Orizaba: Alameda Gabilondo Soler (de lado de Colón) 11:00 horas
Veracruz: de Macroplaza del Malecón al Palacio Municipal (Zócalo) 11:00 horas
Xalapa: Plaza Lerdo frente a Palacio de Gobierno 11:00 horas

  • Zacatecas

De Plazuela Goitia al Palacio de Gobierno (Plaza de Armas) 11:00 horas

  • Michoacán

Morelia: De Plaza Jardín Morelos "Caballito a Congreso del Estado 11:00 horas
Uruapan: Plaza G-500 al Centro 9:00 horas
Zamora: Glorieta de 5 de Mayo 9:00 horas

  • Durango

Durango: Avenida 20 de Noviembre y Cuauhtémoc 10:00 horas
Avenida 20 de Noviembre esquina Miguel de Cervantes Saavedra 17:00 horas

Consulta en este hilo de X la LISTA COMPLETA de todas las ciudades y estados que participarán en la MARCHA DE LA GENERACIÓN Z

Marcha de la Generación Z busca alzar la voz en paz

En la convocatoria se invitó a los participantes a marchar pacíficamente para no llegar a la provocación y descalificación del movimiento.

Ante ello, se hizo un llamado a no vandalizar establecimientos ni generar destrozos para seguir con el objetivo en un ambiente de respeto.

@aztecanoticias #GeneraciónZ: ¿De qué van las #protestas alrededor del mundo? Las marchas de la #GenZ no son un capricho ni una moda: son el resultado del hartazgo de los #jóvenes por años de corrupción, censura y gobiernos que creen que pueden manipular la realidad. Muchachos de 15 a 25 años prendieron la mecha en Nepal, se organizaron en #Discord y demostraron que un movimiento nacido entre chats, memes y referencias a puede derrocar gobiernos, exponer excesos y poner en jaque a sistemas enteros. @Christian Arrieta para Fuerza Informativa Azteca con información de @Rodrigo Lema ♬ sonido original - Azteca Noticias

MarchasPolítica

Notas