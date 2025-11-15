Marcha de la Generación Z en México: lista de estados y ciudades que participarán el 15 de noviembre 2025
La marcha de la Generación Z, movimiento convocado en redes sociales, se llevará a cabo en CDMX y otros estados este sábado 15 de noviembre de 2025.
Este sábado 15 de noviembre de 2025 en la Ciudad de México (CDMX) se llevará a cabo la denominada marcha de la Generación Z, movilización que también se realizará en otros estados del país.
Este movimiento no fue bien recibido por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien en conferencia en Palacio Nacional, desestimó la marcha y se pronunció al respecto al decir que este llamado de los ciudadanos “ni es de jóvenes ni está justificado”.
Descontento juvenil: ¿Qué quiere la Generación Z en la marcha de la CDMX de mañana 15 de noviembre?
¿Por qué marchará la Generación Z en México y qué pide?
La movilización fue convocada en redes sociales en la que los participantes buscarán expresar su descontento por la inseguridad y corrupción en México.
Claudia Sheinbaum señaló que “es muy importante que se conozca cómo se construyó la convocatoria a esta movilización y quiénes han ido promoviendo esta movilización, y muchos no tienen nada que ver con la Generación Z, nada que ver, si no más bien es un impulso promovido incluso desde el extranjero”.
La convocatoria de la marcha fue hecha por ciudadanos de entre 16 y 29 años, ajenos a una bandera política. El objetivo es expresar también el hartazgo por la situación en México en materia de salud en un país donde la falta de medicamentos es evidente.
Marcha de la Generación Z: estados donde se llevará a cabo
- CDMX
La marcha de la Generación Z que se tiene programada en la CDMX está programada para las 11:00 horas.
El contingente saldrá del Ángel de la Independencia con rumbo al Zócalo de la Ciudad de México, en el Centro Histórico, donde se ubica Palacio Nacional, el cual fue blindado al rededor con vallas metálicas.
#ENTREVISTA | 📢 Este 15 de noviembre, la Generación Z convoca a una marcha del Ángel al Zócalo en CDMX— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 14, 2025
👥 Más de 37 millones de jóvenes forman parte de la #GenZ en el país. ✊ La protesta es apartidista: busca visibilizar inseguridad, corrupción y descontento social.
🌎 Habrá…
Se espera que haya movilizaciones simultáneas en otros estados donde colectivos, como las madres buscadoras, personal del sector salud, se sumarán a la causa contra la violencia y el miedo y la indiferencia.
- Colima
Tecomán: del Triangulito a la Presidencia Municipal
16:00 horas
- Coahuila
Monclova: del Rallador de Queso Boulevard Madero
18:00 horas
Saltillo: De Plaza de las Ciudades Hermanas a Plaza de la Nueva Tlaxcala
11:00 horas
Torreón: Fuente del Pensador (Juárez y Morelos) 10:00 horas
(Incluye Ciudad Lerdo y Gómez Palacio)
De Plaza de Armas a la Presidencia Municipal
11:00 horas
- Estado de México
Ixtlahuaca: Plaza Juárez 10:00 horas
Nezahualcóyotl: Glorieta del Coyote 11:00 horas
Tlalnepantla de Baz: Explanada Municipal 10:00 horas
Toluca: Monumento a Cuauhtémoc a Palacio de Gobierno 11:00 horas
- Tamaulipas
Ciudad Victoria: De la Plaza Hidalgo a Palacio de Gobierno 11:00 horas
Reynosa: Plaza Principal Miguel Hidalgo 10:00 horas y Plaza Principal frente al Ayuntamiento 13:00 horas
Tampico: Frente a Presidencia 10:00 horas
Tantoyuca: Glorieta Francisco I. Madero 8:00 horas
- Veracruz
Boca del Río: Va al Puerto de Veracruz
Coatzacoalcos: Plaza del Mariachi 10:30 horas
Córdoba: Parque 21 de Mayo 11:00 horas
Orizaba: Alameda Gabilondo Soler (de lado de Colón) 11:00 horas
Veracruz: de Macroplaza del Malecón al Palacio Municipal (Zócalo) 11:00 horas
Xalapa: Plaza Lerdo frente a Palacio de Gobierno 11:00 horas
- Zacatecas
De Plazuela Goitia al Palacio de Gobierno (Plaza de Armas) 11:00 horas
- Michoacán
Morelia: De Plaza Jardín Morelos "Caballito a Congreso del Estado 11:00 horas
Uruapan: Plaza G-500 al Centro 9:00 horas
Zamora: Glorieta de 5 de Mayo 9:00 horas
- Durango
Durango: Avenida 20 de Noviembre y Cuauhtémoc 10:00 horas
Avenida 20 de Noviembre esquina Miguel de Cervantes Saavedra 17:00 horas
Consulta en este hilo de X la LISTA COMPLETA de todas las ciudades y estados que participarán en la MARCHA DE LA GENERACIÓN Z
❌HILO DE TODAS LAS CIUDADES DEL PAÍS Y DEL MUNDO CONFIRMADAS ❌— Generación Z México 🇲🇽 (@generacionz_mx) November 14, 2025
⬇️Busca tu ciudad⬇️
Marcha de la Generación Z busca alzar la voz en paz
En la convocatoria se invitó a los participantes a marchar pacíficamente para no llegar a la provocación y descalificación del movimiento.
Ante ello, se hizo un llamado a no vandalizar establecimientos ni generar destrozos para seguir con el objetivo en un ambiente de respeto.
@aztecanoticias #GeneraciónZ: ¿De qué van las #protestas alrededor del mundo? Las marchas de la #GenZ no son un capricho ni una moda: son el resultado del hartazgo de los #jóvenes por años de corrupción, censura y gobiernos que creen que pueden manipular la realidad. Muchachos de 15 a 25 años prendieron la mecha en Nepal, se organizaron en #Discord y demostraron que un movimiento nacido entre chats, memes y referencias a puede derrocar gobiernos, exponer excesos y poner en jaque a sistemas enteros. @Christian Arrieta para Fuerza Informativa Azteca con información de @Rodrigo Lema ♬ sonido original - Azteca Noticias