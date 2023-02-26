Manta de Genaro García Luna fue desplegada en el Zócalo durante marcha del INE

Este domingo 26 de febrero, manifestantes se congregan en el Zócalo capitalino para protestar en contra del Plan B de la Reforma Electoral, dando pie a la marcha del INE. Durante la mañana de este día se desplegaron mantas en diversos puntos con la cara del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, mismo que fue declarado culpable por cinco cargos en Estados Unidos.

Durante las primeras horas de la marcha del INE, se desplegó una manta contra el Partido Acción Nacional (PAN) en la que se observa su logo junto a Genaro García Luna y la leyenda “culpable”.

La manta se extendió en uno de los edificios del Zócalo Capitalino; sin embargo, minutos después de ser desplegada fue retirada e intercambiada por carteles en contra del Plan B de la Reforma Electoral.

Cabe destacar que el punto de reunión de la marcha del INE es en la explanada del Zócalo Capitalino, en el Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX). Donde los marchantes comenzaron a llegar a partir de las 07:00 horas.

SSC estima 90 mil personas en el Zócalo por la marcha del INE|FIA

¿Por qué se convocó a la marcha del INE?

Fue el pasado miércoles 22 de febrero cuando fue aprobada una reforma a las leyes secundarias en materia electoral, mejor conocida como Plan B de la Reforma Electoral.

Por esta razón es que diversos grupos convocaron a realizar la marcha del INE este domingo 26 de febrero en "defensa" del organismo mexicano.

Cabe destacar que cerca de las 10:00 horas, Marko Cortés, dirigente nacional del blanquiazul arribó a la concentración del Zócalo para la marcha del INE, acompañado por Santiago Creel, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Comienzan a llegar los participantes a la concentración en defensa del @INEMexico: "Mi voto no se toca"; además, surge manta con foto de Génaro García Luna y el logo del #PAN con la leyenda "García Luna no se toca"#MarchaINE pic.twitter.com/WINQS2vFeX — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 26, 2023

Alternativas viales por Marcha del INE del domingo 26 de febrero

En ese sentido, a causa de la marcha del INE, autoridades capitalinas ejecutarán cortes a la circulación y se suspenderán servicios de ciertas estaciones del Metro y Metrobús.

La #SSC implementará un dispositivo de vigilancia y vialidad con motivo de la concentración de este domingo. https://t.co/fDi4XwCXXe pic.twitter.com/Aq2Yn0KwPu — SSC CDMX (@SSC_CDMX) February 26, 2023

La secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) destacó que se mantendrá a coordinación con los operadores de las cámaras de videovigilancia del Centro de Comando y Control (C2) Centro Histórico, con el fin de monitorear las actividades y salvaguardar la integridad y seguridad de los habitantes y personas que acudan a la marcha del INE.