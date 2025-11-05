Convocan a marcha por las víctimas del incendio en Hermosillo, Sonora

Tras el devastador incendio ocurrido el pasado sábado 1 de noviembre en una tienda comercial del centro de Hermosillo, que cobró la vida de 23 personas y dejó a varias más lesionadas, la sociedad civil y los familiares del Movimiento 5 de Junio (integrado por padres y madres de las víctimas de la Guardería ABC), han alzado la voz para exigir justicia y realizar una marcha por los afectados.

¿Cuándo y dónde será la marcha por el incendio en Hermosillo, Sonora?

El colectivo de padres del Movimiento 5 de Junio, con 16 años de lucha por la memoria de sus propios hijos e hijas, convocó a la ciudadanía a participar en una marcha-manifestación pacífica que se llevará a cabo el próximo miércoles 5 de noviembre.

La convocatoria surge de un profundo sentimiento de solidaridad y un dolor que, lamentablemente, les resulta conocido.

La marcha está programada para iniciar en punto de las 5:00 de la tarde, partiendo desde la emblemática Plaza Emiliana de Zubeldia.

Los integrantes del Movimiento 5 de Junio expresaron su cercanía con las familias de las víctimas del reciente siniestro. "A las familias de las víctimas del incendio de la tienda Waldo's les decimos que no están solos, así como nosotros nunca lo hemos estado", aseguraron.

Dada la naturaleza luctuosa de los hechos, a la marcha se ha convocado vestir con ropa de color negro como señal de luto y respeto.

El grupo, marcado por la experiencia de la tragedia de 2009, compartió un mensaje de profunda empatía. "Decirles que sabemos exactamente por lo que están pasando, que nuestro pensamiento y corazón están con ustedes desde el primer minuto que supimos la magnitud del incendio", destacaron.

Víctimas del incendio en tienda comercial en Hermosillo, Sonora

En cuanto al saldo oficial del siniestro, autoridades del gobierno del estado de Sonora confirmaron, la cifra total de 23 personas fallecidas tras el incendio en el comercio del centro de Hermosillo, el cual se registró el pasado sábado.

Los datos precisan que, de las 23 víctimas mortales, 12 eran mujeres, 5 hombres y 6 menores de edad. Hasta el momento, aún se mantienen 2 víctimas de ambos sexos sin ser plenamente identificadas, además de 15 personas lesionadas.

FGJES avanza en investigación de incendio en Waldo’s; indaga legalidad de operación y realiza 50 entrevistas a testigos y personal



Hermosillo, Sonora, 3 de noviembre de 2025.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) avanza en las investigaciones referentes… pic.twitter.com/2W2QNqR9rT — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) November 3, 2025

Sin embargo, las autoridades informaron que 12 de ellas ya fueron dadas de alta tras recibir atención médica.

Se mantiene en seguimiento el caso de una joven de 20 años, para quien se están realizando las gestiones necesarias para su traslado a un hospital especializado en Arizona, Estados Unidos.