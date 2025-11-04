Lista de víctimas del incendio en Hermosillo, Sonora: Fiscalía concluye proceso de identificación

Luego del incendio registrado en una tienda comercial de Hermosillo la tarde del 1 de noviembre, la Fiscalía del Estado de Sonora confirmó que concluyó el proceso de identificación de las 23 personas que murieron en la tragedia.

Entre las víctimas se encuentran varios niños y también una mujer embarazada, quienes perdieron la vida, principalmente por inhalación de humo. De acuerdo con las autoridades, solo resta que una de las personas identificadas sea entregada a sus familiares.

¿Cuántas víctimas dejó el incendio en Hermosillo, Sonora?

Mediante un comunicado, se informó que el saldo final fue de 12 lesionados y 23 muertos, entre ellos: 6 menores de edad (4 niños y 2 niñas), 12 mujeres adultas (una de ellas embarazada) y 5 hombres adultos.

Las dos personas que permanecían sin identificar fueron reconocidas a través de estudios genéticos: un hombre de 63 años, originario de Guadalajara, Jalisco. Además de una mujer de 38 años, de Caborca, Sonora.

Lamentablemente, entre las víctimas se encontraban madres de familia, estudiantes, trabajadores y niñas y niños que habían acudido a Waldo's para realizar compras, como de costumbre, sin imaginar lo que estaba por ocurrir.

Lista de víctimas tras el incendio en Sonora

Horas después del siniestro, varios familiares comenzaron a confirmar la identidad de las víctimas a través de redes sociales, lamentando lo ocurrido y compartiendo mensajes de despedida. Entre ellos:



Jhoana Guadalupe Hernández, quien era cajera en Waldo’s. Guadalupe Yamileth Córdova Campas, estudiante de la UPN Hermosillo.

Jesús Murrieta, pareja de Guadalupe Yamileth. Carmen Cecilia Aguilar Tirado, trabajadora de la SIDUR del Gobierno del Estado. Zelma Adilene Quintero Rojas, enfermera del Hospital San José (Guaymas). Danna Alejandra Calderón Quintero, hija de Zelma. Rafael Alejandro Calderón Quintero, hijo de Zelma.

Francisca Guadalupe Castro, madre de familia. Alejandro Fernández Castro, hijo de Francisca. Lupita Fernández Castro, hija de Francisca; estaba embarazada.

Karla Cota Aguilar, madre de familia. José de Jesús López Cota, hijo de Karla, de 9 años. Diego Eleazar López Cota, hijo de Karla, de 6 años. Julio César Salas, vecino de la colonia Amapolas. María Guadalupe Pérez, esposa de Julio César. Marcos González, subgerente de la tienda Waldo’s. Joaquín Ortiz Munguía, trabajador de Tintorería Lubeck. María Luz Tanos, esposa de Joaquín. Edith Eloína Villa, madre de familia. Corina, hija de Edith. Ana María Cortez Ríos. Hombre de 62 años, originario de Guadalajara. Mujer de 38 años, originaria de Sonora.

¿Qué originó el incendio en la tienda del Centro de Hermosillo?

Las autoridades estatales informaron que la explosión se registró alrededor de las 15:00 horas del 1 de noviembre dentro de una tienda de cadena.

De acuerdo con los primeros resultados, la causa probable sería una falla en un transformador ubicado dentro del local, descartando que se tratara de un hecho provocado.

“La hipótesis de trabajo es que el evento fue accidental… derivado de un transformador que se encontraba en el interior del establecimiento”, informó la institución.

Tras el accidente, se reveló que la tienda no contaba con un plan de Protección Civil vigente desde 2021, documento obligatorio para operar y que contempla protocolos de emergencia, rutas de evacuación y medidas preventivas.

Por ello, el Gobierno de Sonora ordenó la suspensión temporal de las 68 sucursales en el estado, mientras se realizan inspecciones y se revisa el cumplimiento de lineamientos de seguridad.

