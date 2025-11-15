Marchas y movilizaciones en CDMX al 15 de noviembre: Hoy es la marcha de la generación Z
¡Toma tus precauciones! Sigue este minuto a minuto EN VIVO sobre las marchas y concentraciones en CDMX durante hoy sábado 15 de noviembre de 2025.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México da a conocer las movilizaciones y marchas previstas durante la jornada de este sábado 15 de noviembre de 2025: Hoy es la marcha de la Generación Z en México.
Fuerza Informativa Azteca (FIA) te mantiene informado acerca de qué vialidades pueden resultar afectadas, así como de cuáles serán las movilizaciones, concentraciones y marchas en CDMX; todo para que te sea más fácil planear tu camino este sábado 15 de noviembre de 2025.
EN VIVO
Marchas programadas para hoy sábado 15 de noviembre en CDMX
Entérate de las principales marchas y concentraciones programadas para hoy sábado 15 de noviembre de 2025 en la CDMX, con rutas, horarios, afectaciones viales:
Marcha organizada por Fundación Rescate de Infancia
En punto de las 11 de la mañana, integrantes de la Fundación Rescate de Infancia se reunirán en el Monumento a la Revolución para protagonizar la “Segunda Marcha Nacional por el Día del Hombre”, en la que se busca dar visibilidad a los derechos y la equidad de género. ¡Toma precauciones! Se afectará el tramo desde el Monumento hacia el Centro Histórico. Se recomienda evitar la avenida de la República y zonas cercanas.
Marcha del Colectivo Las Hijas de la Cannabis
Justo al medio día, integrantes del Colectivo Las Hijas de la Cannabis, marcarán desde la plaza Tlaxcoaque en Avenida Fray Servando, con dirección a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la colonia Centro. Todo esto como parte de la Marcha denominada “Únete al Grito” que demanda un futuro mejor para México. Impactos en el tránsito: Las calles del centro, como Tlaxcoaque, República de El Salvador y José María Izazaga, podrían presentar congestionamientos.
#ReporteVial | Te compartimos las movilizaciones y concentraciones programadas para este sábado, 15 de noviembre de 2025. #MovilidadCDMX pic.twitter.com/zoHoYDMphV— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) November 15, 2025
Marcha “¡Por la Justicia y la Libertad!” del movimiento "Somos Generación Z México"
El movimiento “Somos Generación Z México” llevará a cabo este sábado una marcha denominada “¡Por la Justicia y la Libertad!”, que iniciará a las 10:00 horas en el Ángel de la Independencia, avanzará a las 10:30 hacia la Glorieta de los Insurgentes, continuará por la Glorieta del Ahuehuete y tendrá como destino final Palacio Nacional.
Esta movilización busca alzar la voz por un país con igualdad, seguridad y justicia, libre de impunidad, corrupción e interferencia política. Sus integrantes exigen la construcción de instituciones verdaderamente independientes, procesos transparentes y elecciones limpias.
15 de noviembre, a las calles🇲🇽 convoca #GenZ— millie - (nueva cuenta) (@millie_berron) November 3, 2025
Si has visto esta bandera por todos lados y no sabes que significa, te explico.
El movimiento #GenZ organizado por jóvenes de la generación Z, que nació aproximadamente entre 1995 y 2010, llama a una manifestación en contra de la… pic.twitter.com/Z6ulJcqEVd
Manifestaciones y movilizaciones de hoy 15 de noviembre de 2025
Conforme a la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), hoy sábado 15 de noviembre de 2025, se tienen previstas 3 marchas, 5 concentraciones y 20 eventos de esparcimiento en diversos puntos de la CDMX. Hoy se destaca la marcha de la Generación Z en diversas partes de México y el mundo.
