Marchas y movilizaciones en CDMX al 15 de noviembre: Hoy es la marcha de la generación Z

Entérate de las principales marchas y concentraciones programadas para hoy sábado 15 de noviembre de 2025 en la CDMX, con rutas, horarios, afectaciones viales:

Marcha organizada por Fundación Rescate de Infancia﻿

En punto de las 11 de la mañana, integrantes de la Fundación Rescate de Infancia﻿ se reunirán en el Monumento a la Revolución para protagonizar la “Segunda Marcha Nacional por el Día del Hombre”, en la que se busca dar visibilidad a los derechos y la equidad de género. ¡Toma precauciones! Se afectará el tramo desde el Monumento hacia el Centro Histórico. Se recomienda evitar la avenida de la República y zonas cercanas.

Marcha del Colectivo Las Hijas de la Cannabis﻿

Justo al medio día, integrantes del Colectivo Las Hijas de la Cannabis﻿, marcarán desde la plaza Tlaxcoaque en Avenida Fray Servando, con dirección a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la colonia Centro. Todo esto como parte de la Marcha denominada “Únete al Grito” que demanda un futuro mejor para México. Impactos en el tránsito: Las calles del centro, como Tlaxcoaque, República de El Salvador y José María Izazaga, podrían presentar congestionamientos.