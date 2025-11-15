Marcha de la Generación Z: Protestas, declaraciones y videos de la manifestación juvenil
La marcha de la Generación Z se lleva a cabo este 15 de noviembre, no solo en la CDMX, sino en distintas partes de México; sigue aquí las reacciones y momentos más importantes de la movilización juvenil EN VIVO.
Este sábado 15 de noviembre se lleva a cabo la marcha de la Generación Z, una movilización apartidista convocada por los jóvenes de México, con el objetivo dar luz a todos los problemas sociales que atraviesa México, especialmente los referentes a la violencia que ha cobrado la vida de miles de personas.
A través de este enlace puedes consultar todas las afectaciones viales en la CDMX; sin embargo, este movimiento no es exclusivo de la capital, sino que se tienen agendadas concentraciones en distintas latitudes de México e incluso de otras ciudades en el mundo, por lo que en esta nota verás todas las actualizaciones EN VIVO.
Declaraciones, fotografías, videos y reacciones políticas que genere esta marcha de la Generación Z, todo lo encuentras en el siguiente minuto a minuto.
EN VIVO
Colocan bandera gigante y complementan "Narcoestado" abajo de Palacio Nacional
Colectivos vuelven a pintar la palabra NARCOESTADO en las vallas metálicas colocadas frente al Palacio Nacional; ahora se desplega una bandera gigante que ha caracterizado las marchas de la Generación Z alrededor del mundo.
Videos desde Paseo de la Reforma; así se prepara la marcha de la Generación Z
Videos previos a la marcha Generación Z: Desde Paseo de la Reforma ya se concentran los primeros grupos rumbo al Zócalo.
Jóvenes y familias comienzan a llegar con pancartas y consignas, en una movilización que busca exigir seguridad y libertad.
Marcha en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
Desde el Parque Bicentenario, alrededor de 400 personas —familias, jóvenes y adultos mayores— se preparan para avanzar hacia el Congreso del Estado.
Vestidos de blanco y con el sombrero característico de la protesta conocida como la sombreriza, exigen justicia por el homicidio de Carlos Manzo, además de mayor seguridad y paz en Chiapas y en el país.
Consignas como “No somos votos” y pancartas con rostros de víctimas de desaparición acompañan esta manifestación pacífica que ya organiza sus filas.
Llegan manifestantes desde Uruapan; exigen por Carlos Manzo
Continúa la llegada de autobuses con personas que participarán en la marcha de la Generación Z entre ellos provenientes de Uruapan, Michoacán, para exigir seguridad para su región y justicia para Carlos Manzo, asesinado en días pasados.
Marcha de la Generación Z en Uruapan
Este sábado, familias se movilizaron para exigir el esclarecimiento del homicidio del alcalde Carlos Manzo.
La manifestación, en su mayoría integrada por padres, madres e hijos, busca justicia y respuestas
"La manifestación será pacífica": Jóvenes
Jóvenes de la Generación Z insisten en que la movilización será pacífica y llegará hasta donde se permita después de que autoridades colocaron barreras de concreto, explicó Mariana Gil, una de las manifestantes de Ciudad de México
Así amanece el Zócalo de la CDMX; intentaron borrar la palabra "narcoestado"
Durante la madrugada, nuevamente fue borrada la palabra “NARCOESTADO” de las vallas que resguardan Palacio Nacional y reemplazada por flores.
Sin embargo, un colectivo arribó desde muy temprano para usar esas flores como fondo y volver a colocar la consigna, ahora acompañada de una lona de gran tamaño con la bandera que ha identificado sus movilizaciones.
