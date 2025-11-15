Marcha de la Generación Z: Protestas, declaraciones y videos de la manifestación juvenil

Este sábado 15 de noviembre se lleva a cabo la marcha de la Generación Z, una movilización apartidista convocada por los jóvenes de México, con el objetivo dar luz a todos los problemas sociales que atraviesa México, especialmente los referentes a la violencia que ha cobrado la vida de miles de personas.

A través de este enlace puedes consultar todas las afectaciones viales en la CDMX; sin embargo, este movimiento no es exclusivo de la capital, sino que se tienen agendadas concentraciones en distintas latitudes de México e incluso de otras ciudades en el mundo, por lo que en esta nota verás todas las actualizaciones EN VIVO.

Declaraciones, fotografías, videos y reacciones políticas que genere esta marcha de la Generación Z, todo lo encuentras en el siguiente minuto a minuto.