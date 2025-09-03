¿A qué estados no debería viajar Marco Rubio en México por el nivel de violencia? Según el gobierno de EU

Fue durante la tarde del pasado martes 2 de septiembre cuando el secretario de Estado del país norteamericano, Marco Rubio, aterrizó en México desde el AIFA. Ante esto, es relevante recordar que el Departamento de Estado de los Estados Unidos emite advertencias de viaje detalladas para sus ciudadanos debido al nivel de violencia en algunos lugares y aquí te decimos cuáles son los niveles 4, según el gobierno norteamericano.

COOPERACIÓN CON RESPETO A LA SOBERANÍA Y LA INTEGRIDAD TERRITORIAL.



Este miércoles, el canciller Juan Ramón de la Fuente y el secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos (@StateDept), Marco Rubio (@SecRubio), dirigieron un mensaje a medios de comunicación en la sede… pic.twitter.com/2kvsMvxGZp — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) September 3, 2025

¿A qué estados no se debería viajar por el nivel de violencia? Según el gobierno de EU

Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, existen cinco estados que tienen un nivel de advertencia 4, el más alto posible. Este nivel indica un riesgo extremo, por lo que se recomienda a los ciudadanos estadounidenses que no viajen a estas regiones. Las razones principales para estas advertencias incluyen la actividad de grupos criminales, así como el riesgo de secuestro y otros delitos violentos. Los estados con esta máxima alerta son:



Colima

Guerrero

Michoacán

Sinaloa

Tamaulipas

Estas zonas son consideradas de alto riesgo debido a la violencia generalizada y el crimen organizado.

En el nivel 3, referente a “reconsiderar viajar” dentro de México, están:



Baja California

Chiapas

Chihuahua

Guanajuato

Jalisco

Morelos

Sonora

En el nivel 2 que se refiere a “tener mayor precaución” hay destinos turísticos populares como la Ciudad de México, Cancún o Los Cabos. Y hay otros estados como:



Aguascalientes

Coahuila

Durango

Hidalgo

Estado de México

Nayarit

Nuevo León

Oaxaca

Querétaro

San Luis Potosí

Tabasco

Tlaxcala

Veracruz

Mientras que en nivel 1 solamente se encuentran los estados de Campeche y Yucatán.

¿De qué habló Marco Rubio con la presidenta Claudia Sheinbaum en México?

Durante la mañana de este miércoles se lleva a cabo la reunión entre Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Cabe destacar que se trató de la primera visita oficial de Marco Rubio y la reunión tenía como objetivo abordar la cooperación entre ambos países en materia de seguridad.

Durante el encuentro cordial con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, acordamos el programa de cooperación sobre seguridad fronteriza y aplicación de la ley, luego de varios meses de trabajo. Está basado en cuatro ejes:



Reciprocidad; respeto a la soberanía… pic.twitter.com/kVwBWN4WIb — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) September 3, 2025

“El objetivo es, trabajar juntos para desmantelar el crimen organizado trasnacional mediante una cooperación reforzada entre nuestras respectivas instituciones de seguridad”, declaró el canciller Juan Ramón de la Fuente en un mensaje en vivo desde la SRE tras la reunión.

