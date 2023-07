Restringen acceso a playas de Tabasco por marea roja

La presencia de la marea roja se extendió a prácticamente a toda la costa e Tabasco, como consecuencia, las autoridades establecieron medidas restrictivas para los tres municipios costeros de la entidad: Cárdenas, Paraíso y Centla.

“A partir de la presente fecha las playas no pueden ser usadas para uso recreativo, debido a qué hay Karenia Brevis que es una micro alga que produce una toxina llamada marea roja, verdad”, comentó Omar Ríos, jefe de jurisdicción sanitaria en Centla, Tabasco.

César y Sonia visitaron con un grupo de amigos la playa el palmar, ubicada en el municipio de Paraíso, al llegar se enteraron de las restricciones.

“Nos comentaron a la entrada, qué hay bandera roja, que no nos metiéramos, no veníamos con la intención de bañarnos, veníamos con la intención de comer, estar un rato en la orilla, disfrutando el aire, pero hasta ahí", aseguró César Rodríguez, visitante en Tabasco.

¿Qué playas de Tabasco están restringidas por marea roja?

De acuerdo con los operadores de playa, notificaron a los visitantes sobre las restricciones ante la marea roja, sin embargo, hubo quienes no atendieron la petición de no meterse al agua, incluso porque dijeron no conocer de qué se trataba la marea roja y cuáles eran los riesgos.

Tanto en Paraíso como en Centla, los gobiernos municipales anunciaron el cierre temporal de las playas, tanto las públicas como las privadas.

Sin embargo, en la mayoría de ellas no hubo impedimento de acceso, salvo en las que son administradas por los ayuntamientos, que lucieron con cadenas y candados.

“Pero dentro de lo que cabe todo está bien aquí, me gustó mucho aquí, no soy de aquí, vine de visita, pero la verdad está muy bonito, pero bueno, esperemos que ya cuando regrese todo esté bien”, expresó Sonia Juárez, vacacionista de Campeche.

La Secretaría de Salud realizará muestreos esta semana para determinar si hay cambio o no a las medidas de restricción.

“Ahora en este momento también se declaró que no se puede extraer, expender o comercializar moluscos”, puntualizó Omar Ríos, jefe de jurisdicción sanitaria en Centla.

Así la marea roja, no solo ha venido a afectar a los vacacionistas, sino también a la actividad pesquera.

¿Qué es la marea roja?

Se entiende como marea roja a un fenómeno natural provocado por el incremento numérico de alguna o algunas micro algas en el agua, las que al ser el alimento de organismos marinos, como los moluscos bivalvos, pueden provocar daños en la salud de las personas que los consumen, además de pérdidas económicas.