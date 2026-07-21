En medio de la violencia y protestas, gobernadora de Morelos llama a no creer en redes sociales ni medios de comunicación

La Gobernadora Morelos, Margarita González Saravia, volvió a colocarse en el centro de la conversación pública luego de recomendar a la población no hacer caso a las redes sociales ni a los medios de comunicación y consultar únicamente los canales oficiales de su administración.

Las declaraciones fueron emitidas durante una actividad pública en Atlatlahucan y rápidamente provocaron reacciones en distintos sectores.

El mensaje de la gobernadora se difundió mientras el estado enfrenta un contexto marcado por hechos de violencia, protestas ciudadanas y el descontento por el incremento a la tarifa del transporte público.

En ese escenario, las polémicas declarciones abrieron nuevamente el debate sobre la censura, el acceso a la información y el papel que desempeñan los medios y las plataformas digitales.

¿Qué dijo la gobernadora Margarita González Saravia sobre las redes sociales?

Durante las Caravanas del Pueblo realizadas en el municipio de Atlatlahucan, Margarita González Saravia afirmó que existen numerosos ataques a través de redes sociales y medios de comunicación, por lo que aconsejó a la ciudadanía dejar de prestar atención a esos espacios y mantenerse informada únicamente mediante las plataformas oficiales estatales.

Al mismo tiempo, la dirigente también señaló que las redes sociales influyen de manera negativa en los jóvenes al concentrar gran parte de los contenidos relacionados con hechos violentos, por lo que consideró que es necesario impulsar mensajes enfocados en la paz y la convivencia.

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"¡No vean las redes sociales!" 📲🚫 En medio de la crisis de inseguridad que se vive en Morelos ante la incidencia por delitos como feminicidio y homicidio por la estrategia fallida del Gobierno Estatal, la gobernadora Margarita González Saravia, pide a ciudadanos hacerse "de la… pic.twitter.com/YeqkifoYMd — TV Azteca Morelos (@AztecaMorelos) July 20, 2026

Las declaraciones reavivan el debate sobre la censura en México

Las expresiones de Margarita González Saravia generaron cuestionamientos entre usuarios y diversos actores públicos, quienes consideraron que recomendar a la población ignorar los medios de comunicación y las redes sociales puede limitar el contraste de información y favorecer únicamente la versión institucional de los acontecimientos.

En ese contexto, la discusión sobre una posible censura volvió a cobrar fuerza en el debate público; diversas opiniones sostienen que la información oficial debe coexistir con el trabajo periodístico y con el contenido que la ciudadanía comparte diariamente para que las personas puedan conocer distintas perspectivas de un mismo hecho.

Mientras continúa la conversación en torno a la censura, la Gobernadora Morelos, Margarita González Saravia, mantiene su postura de privilegiar los canales institucionales como principal vía de comunicación con la población, una posición que sigue generando opiniones encontradas en medio del panorama social y de seguridad que enfrenta la entidad.