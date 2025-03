Mariah Carey gana demanda por su icónico éxito “All I Want for Christmas Is You”

En un fallo polémico, Mariah Carey ganó una demanda en su contra por derechos de autor, la cual alegaba que su mundialmente conocido éxito navideño, All I Want for Christmas Is You, infringía elementos de una canción country del mismo nombre publicada en 1989 por Vince Vance and the Valiants.

La jueza de distrito de Estados Unidos, Monica Almadani, dictaminó el miércoles 19 de marzo de 2025 en Los Ángeles que las dos canciones no eran lo suficientemente similares como para justificar una infracción de derechos de autor.

¿Por qué demandaron a Mariah Carey?

La acción legal fue presentada en 2023 por Andy Stone, también conocido como Vince Vance, junto al coguionista Troy Powers. En la demanda, los compositores afirmaban que Carey había plagiado “comparaciones ampliadas entre un ser querido y adornos navideños de lujo”, además de otros elementos líricos y musicales.

Sin embargo, el tribunal concluyó que estos elementos eran comunes en muchas canciones navideñas y no representaban similitudes suficientes para respaldar las acusaciones.

¿Por qué la canción de Mariah Carey es un éxito?

La canción de Vince Vance and the Valiants debutó en 1989 y obtuvo cierto reconocimiento al llegar a las listas de éxitos country de Billboard durante las navidades de los años noventa. Por su parte, el tema de Mariah Carey fue lanzado en 1994 como parte de su álbum Merry Christmas y desde entonces se ha convertido en un fenómeno cultural. Su popularidad ha crecido exponencialmente, logrando encabezar la lista Billboard Hot 100 anualmente desde 2019 durante la temporada festiva.

En su defensa, Carey argumentó que las canciones eran “completamente diferentes” y que cualquier similitud era mera coincidencia, ya que se basaban en temas y motivos universalmente asociados con la Navidad. La jueza Almadani respaldó esta postura, señalando diferencias claras en las melodías, letras y otros elementos musicales entre las dos canciones.

Además del fallo a favor de Mariah Carey, el tribunal ordenó a los demandantes cubrir parte de los gastos legales de la cantante. La jueza criticó algunos de los documentos presentados en el caso, calificándolos como “irrelevantes y sin fundamento”.

Con información de Reuters.