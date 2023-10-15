¿Habló con los astros? Mario Delgado asegura que le dijeron quién será la próxima presidenta

La llegada del eclipse solar 2023 que se registró el pasado sábado 14 de octubre fue observado por millones de personas, instituciones implementaron sedes para que pudieran presenciarlo de manera segura, pero ¿sirvió como respuesta para los políticos mexicanos?

El dirigente de Morena, Mario Delgado, compartió en sus redes sociales que presenció el eclipse solar junto a la coordinadora de la defensa de la 4T, Claudia Sheinbaum, Layda Sansores y otros políticos del partido guinda, lo sorprendente es que tras el evento astronómico encontró una respuesta sobre quién será la próxima presidenta de México.

VIDEO: Mario Delgado le pide una señal al cielo sobre las elecciones 2024

Alrededor de las 14:00 horas del 14 de octubre, Delgado publicó un video en el que se le ve con su equipo observando el cielo, en ese momento dijo: “Cielo danos una señal, es una C” a lo que los presentes respondieron “es Claudia” mientras aplaudían efusivamente. En redes sociales, los internautas no tardaron en mostrar su opinión, algunos lo tomaron de manera irónica y otros cuestionaron si realmente era necesario hacer este tipo de videos.

Mario Delgado habla con los astros y asegura que Sheinbaum ganará en 2024

En Tabasco, el líder de Morena se presentó a la Firma del Acuerdo por la Unidad y no desaprovechó para contar que durante el eclipse solar 2023 se formó una "C" de fuego que hizo alusión a Claudia Sheinbaum.

“Ayer estábamos en Campeche viendo el eclipse y le preguntamos a los astros cuál era el mensaje para el pueblo de México y en eso la luna se empezó a mover y el aro perfecto se convirtió en una ‘C’ de fuego, ¿Qué significa esa ‘C’? ¡Claudia Sheinbaum! Lo dice el sol, lo dice la luna, lo dicen las estrellas, lo dice el pueblo de Tabasco y lo dice el pueblo de México, porque será la primera Presidenta en la historia de nuestro país”, fueron las palabras que dedicó Mario Delgado.