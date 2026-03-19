Persecución en la autopista: patrulla falsa balea auto del presidente del PAN en Puebla

El presidente del PAN en Puebla, Mario Riestra, denunció un intento de asalto mientras circulaba por la autopista Puebla–Veracruz, donde los presuntos delincuentes utilizaron una patrulla falsa.

Los hechos ocurrieron la noche del 17 de marzo, cuando el político regresaba de una reunión en Tehuacán acompañado de otras dos personas. De pronto, a la altura de Palmarito Tochapan, una supuesta patrulla les marcó el alto.

Detectan patrulla clonada y comienza la persecución al dirigente del PAN en Puebla

En un inicio, pensaron que se trataba de una unidad oficial, incluso con características similares a las de la Guardia Nacional, como torretas y diseño. Pero algo no cuadraba.

Según el propio Riestra, al notar irregularidades decidieron no detenerse y continuaron su camino. Fue entonces cuando comenzó la persecución. Pero el terror no quedaba ahí, segundos después comenzaron los disparos. A pesar del riesgo, el conductor optó por seguir avanzando sin detenerse.

La persecución se extendió por varios kilómetros, pero terminó cuando el vehículo se acercó a Puebla. Fue en ese punto cuando la patrulla clonada dejó de seguirlos. Afortunadamente, ninguno de los ocupantes resultó herido.

“Es muy grave”: el reclamo del dirigente del PAN en Puebla tras ataque

Tras lo ocurrido, Riestra publicó un mensaje en redes sociales donde expresó su molestia e indignación por la situación. Señaló que la inseguridad en las autopistas del estado es alarmante y acusó que este tipo de delitos ya tienen ubicaciones y formas de operar conocidas.

También criticó a la Guardia Nacional, asegurando que no se está actuando ante estos hechos. El caso rápidamente generó preocupación, ya que no es la primera vez que se reportan patrullas clonadas para cometer delitos en carreteras.

Hasta el momento la Guardia Nacional, ni las autoridades han emitido ningún comunicado oficial, respecto a dicho ataque armado.

¿Qué son las patrullas clonadas?

Las llamadas “patrullas clonadas” son vehículos que imitan a unidades oficiales para engañar a conductores. Por lo regular utilizan:



Luces similares a las de cuerpos de seguridad

Colores y logotipos falsificados

Uniformes o actitudes para aparentar autoridad

El objetivo es obligar a los automovilistas a detenerse y cometer asaltos. Por eso, especialistas recomiendan no frenar en zonas solitarias y buscar puntos seguros si se sospecha de una unidad falsa.