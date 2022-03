Marioneta gigante deposita flores en Embajada de Ucrania en Londres

La pequeña Amal, la marioneta conocida por caminar 8 mil km. por Europa, depositó flores en la Embajada de Ucrania en Londres para recordar a todas las personas afectadas por la guerra de Ucrania que no están solas.

Little Amal, que significa “esperanza” en árabe, representa a todos los niños desplazados y refugiados, muchos de los cuales han sido separados de sus familias.

El año pasado, la pequeña Amal caminó desde la frontera turco-siria, a través de nueve países europeos, completando su viaje en noviembre pasado, en la ciudad de Manchester, en el norte de Inglaterra, para recordar a la gente los millones de niños sirios desplazados por la guerra.

David Lan, Productor de “The Walk” observó cómo Little Amal saludaba a un trabajador de la embajada que le agradecía el gesto simbólico.

David Lan / Productor “The Walk":

Pero Amal, que representa a todas las personas, ha venido a la Embajada de Ucrania hoy, muy simplemente, solo para poner flores. Conozco a muchas, muchas otras personas que han hecho lo mismo, solo para identificarse con las personas que actualmente están en una situación tan desesperada.

“Lo que puede hacer, Little Amal, es recordarle a la gente que no están solos. Hace conexiones, une a las personas, les recuerda que el mundo necesita personas de buena voluntad. Lo que Ucrania tiene tan poderosamente, en las últimas semanas es que piensas que es otra persona, no es otra persona. Son ellos hoy, eres tú mañana. Porque Amal viaja de un lugar a otro, representa a todos los desplazados. Ella es una forma poderosa de recordar eso”, añadió Lan.

La mitad de los refugiados ucranianos, son niños

La mitad de los más de 2 millones de refugiados totales de Ucrania son niños. El Comité Internacional de la Cruz Roja dijo que se habían destruido casas en toda Ucrania.

Los sobrevivientes de las ciudades más afectadas se encuentran entre los refugiados, muchos de los cuales sufren lesiones físicas y traumas psicológicos.

Las conversaciones entre los ministros de Relaciones Exteriores de Ucrania y Rusia el jueves no lograron dar un respiro al conflicto, ya que cientos de miles de civiles permanecieron atrapados en ciudades ucranianas refugiándose de los ataques aéreos y bombardeos rusos.

Con la guerra del presidente ruso Vladimir Putin en Ucrania entrando en su tercera semana, funcionarios en Mariupol dijeron que aviones de combate rusos bombardearon nuevamente la ciudad portuaria del sur donde un hospital de maternidad fue pulverizado el día anterior.