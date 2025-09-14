¡Niños, mujeres y ancianos! Israel asesina a 74 palestinos en Gaza en solo un día

Al menos 74 palestinos murieron el sábado durante los ataques israelíes, según informaron funcionarios médicos locales. Más de 50 de las víctimas fallecieron en Ciudad de Gaza, epicentro de los recientes bombardeos de Israel.

Entre los fallecidos se encuentran mujeres, niños y ancianos que llegaron sin vida o gravemente heridos al Hospital Al Quds. Además, decenas de personas heridas fueron trasladadas a otros centros médicos del enclave.

Bombardeos sobre campamentos y zonas residenciales

Uno de los ataques más mortíferos ocurrió en el campo de refugiados de Al Shati, donde un bombardeo nocturno desató un gran incendio en un área donde se encontraban familias desplazadas. Las imágenes difundidas posteriormente muestran viviendas en llamas y la desesperación de los civiles atrapados en medio de la escalada militar.

En paralelo, el edificio Burj An-Nour, ubicado también en Ciudad de Gaza, fue evacuado tras recibir órdenes de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), quienes aseguraron haber identificado “infraestructura terrorista de Hamás dentro o cerca del inmueble”. Horas después, el inmueble colapsó en un ataque aéreo.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, compartió un video del derrumbe y declaró que “la tormenta huracanada sigue golpeando Gaza”. Añadió que “la torre del terror Burj Al-Nur ha sido demolida” e instó nuevamente a los residentes a desplazarse hacia el sur del enclave.

Los perros también son desplazados por la guerra en Gaza

Ordenan desplazamiento masivo en Gaza

La ofensiva israelí ha generado una crisis humanitaria sin precedentes en Ciudad de Gaza. El martes, las autoridades militares ordenaron la evacuación total de la ciudad, donde habita aproximadamente un millón de palestinos.

De acuerdo con la Defensa Civil de Gaza, más de 50.000 personas han perdido sus hogares en los últimos días debido al incremento de los ataques aéreos y terrestres. En el mismo periodo, las fuerzas israelíes destruyeron más de 130 edificios residenciales, lo que agrava la emergencia habitacional y el desplazamiento interno.

La comunidad internacional, incluidos países como EU, sigue manifestando preocupación por la magnitud de la crisis, mientras las familias palestinas enfrentan una situación límite marcada por el bloqueo, la destrucción de viviendas y la falta de refugios seguros.