¡Hasta rapearon! Así fue la segunda audiencia sobre OVNIS de Jaime Maussan

La tarde de este martes 7 de noviembre se llevó a cabo la segunda audiencia pública de Fenómenos Anómalos No Identificados (FANI) en la Cámara de Diputados por parte de Jaime Maussan, y como era de esperarse, las declaraciones causaron polémica entre los presentes, inclusive algunos diputados le pidieron retirarse para atender temas como “Otis”.

La segunda audiencia se dio a conocer el pasado 18 de octubre, cuando el morenista Sergio Gutiérrez Luna, indicó la fecha en que se presentaría Maussan en el Congreso de Diputados, pero en esta ocasión ¿Qué dijo el periodista especializado en OVNIS?

Maussan invita a vocalista de Caló a testificar sobre objetos no identificados

Durante su presentación, Maussan sorprendió al cederle la palabra al vocalista de Caló, mejor conocido como Claudia Yarto, quien tomó el micrófono y aseguró que en reiteradas ocasiones se han presentado en su domicilio OVNIS, incluso dio detalles sobre todos los tipos de objetos que ha logrado capturar con su teléfono celular.

“He tenido gracias a la tecnología, la oportunidad de grabar muchísimos eventos que pasan. Ahorita ya le envié varios aquí al maestro tlaxcalteco, pero me ha tocado de todo: estelas, cilindros, platillo, de todo tipo y los he podido registrar desde mi casa, porque técnicamente yo vivo en un octavo piso, donde tengo una visión, como 280”.

Tras hablar frente a los diputados, el periodista procedió a mostrar material audiovisual de lo que serían avistamientos de los conocidos FANI, en uno de los ejemplos compartió un diálogo entre un piloto y los supuestos seres no humanos; habría sucedido el 3 de abril del 2023.

Diputada del PRI arremete contra Maussan tras audiencia pública

Al término de la audiencia, una diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) identificada como Cynthia López cuestionó las prioridades que existen en la Cámara de Diputados al darle voz al periodista, que de acuerdo a sus palabras dice mentiras.

“Vemos a Jaime Maussan, aquí en la Cámara de Diputados. Señor, estamos discutiendo el presupuesto, no es para que usted venga a hacer sus mentiras y sus cosas. Ésta es la casa del pueblo, estamos discutiendo el presupuesto. No le han dado ni un peso a Acapulco, y usted de aquí de visita. No queremos a Jaime Maussan en la Cámara de Diputados. Fuera Jaime Maussan sus mentiras, hay prioridades en Cámara de Diputados, que es el presupuesto para Acapulco”, señaló.