Decenas de cajas con medicamentos e insumos médicos caducos permanecen arrumbadas y a la intemperie en el Hospital Pediátrico La Villa, del IMSS-Bienestar, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Pese a las denuncias del personal y las evidencias documentadas, el instituto se deslindó de responsabilidades al señalar que se trata de adquisiciones previas a la federalización, sin explicar por qué se permitió que los productos vencieran.

Las cajas con medicamentos caducos siguen afuera del hospital

“Todos los pasillos, están repletos de medicamento y material de curación”, dijo una persona anónima, personal del Hospital Pediátrico La Villa.

Caducaron en 2023, 2024 y algunos este 2025. Este jueves, le mostramos las montañas de medicamentos e insumos que permanecen arrumbados y a la intemperie en el Hospital Pediátrico La Villa del IMSS Bienestar en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Pero eso no es lo peor, el IMSS-Bienestar prácticamente se lavó las manos, en un comunicado, solo dijo que son adquisiciones previas al proceso de federalización y a la implementación del abasto razonado, pero no explicó por qué dejaron caducar los medicamentos.

“Si fuera de la administración pasada, ¿qué hizo la administración actual de la unidad para que esos medicamentos no se caducaran?”, dijo una persona anónima, del personal del Hospital Pediátrico La Villa.

El instituto dijo que es falso que se distribuyan medicamentos caducos, y sí, Fuerza Informativa Azteca documentó las decenas de cajas que nunca llegaron a los pacientes.

“"Hay muchas alternativas para que no pase este tipo de situaciones, ¿cuáles? Lo que te comentaba, las cartas canje”, el apoyo a otras unidades, incluso hasta pueden ser centros de salud”, mencionó una persona anónima del personal del Hospital Pediátrico La Villa.

IMSS- Bienestar asegura que supervisa los procesos de los insumos

Aunque el IMSS-Bienestar asegura que supervisa todos los procesos de abasto y control de insumos, lo cierto, es que en julio de este año, el personal del hospital advirtió que la dirección ordenó no reportar las existencias reales de los insumos

Por ello, en supervisiones no coincidían las cantidades electrónicas con las físicas: “Aquí la pregunta sería si el IMSS bienestar supervisa las prácticas, malas prácticas o malos manejos de cada unidad hospitalaria”, mencionó una persona anónima del personal del Hospital Pediátrico La Villa.

“Es un llamado a las autoridades para que, de cierta forma, puedan elegir bien a las personas que ponen a cargo de ciertas áreas”, mencionó una persona anónima del personal del Hospital Pediátrico La Villa.

Y además de lo caducado, el personal del hospital denuncia que hay un excedente de medicamentos e insumos.

“Aunque tengamos excedente, aunque esté de sobra, aunque esté próximo a caducar, no lo dan”, mencionó una persona anónima del personal del Hospital Pediátrico La Villa.

El IMSS-Bienestar dijo que ya se realizan las gestiones necesarias para la baja de los medicamentos vencidos, pero este viernes las cajas seguían afuera del hospital.